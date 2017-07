Poilievre blâmé par le commissaire aux élections

Ottawa — Si c’était à refaire, le député conservateur Pierre Poilievre aurait porté un complet plutôt qu’un chandail à l’effigie du Parti conservateur du Canada (PCC), en 2015, alors qu’il était ministre et qu’il annonçait un prolongement de l’ancien programme de Prestation universelle pour la garde d’enfants. Dans une décision rendue publique vendredi, le commissaire aux élections fédérales souligne que le choix vestimentaire de M. Poilievre a fait en sorte que cette annonce du gouvernement Harper avait plutôt des airs d’événement de campagne électorale. Ainsi, les dépenses d’environ 4800 $ encourues par les deux points de presse et assumées par le gouvernement canadien de l’époque constituent « une contribution non financière de facto » au PCC, statue le commissaire.