Andrew Scheer présente son cabinet fantôme

Le nouveau chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a complété son équipe de direction à la Chambre des communes, jeudi. Il avait déjà annoncé le mois dernier que le poste de lieutenant politique pour le Québec serait occupé par le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes. Ce dernier sera finalement le seul francophone — et le seul député du Québec — à faire partie de l’équipe, puisque ses confrères nouvellement nommés sont tous unilingues anglophones. Andrew Scheer a choisi de confier à son ancienne rivale dans la course à la chefferie Lisa Raitt le poste de chef adjointe de l’opposition officielle. Candice Bergen, du Manitoba, deviendra quant à elle la leader de l’opposition officielle, épaulée par l’Albertain Chris Warkentin, qui détenait déjà la responsabilité de leader adjoint. Et c’est Mark Strahl qui sera le nouveau whip conservateur.