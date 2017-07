Philippe Couillard dévoile un premier «rapprochement» avec une autre province

Philippe Couillard a semblé vouloir dissiper l’impression que sa « Politique d’affirmation du Québec » s’était heurtée à l’indifférence de ses homologues, réunis à Edmonton mardi et mercredi, au moyen d’un premier projet de « rapprochement » entre les Québécois et les autres Canadiens : le prolongement de la route 138 vers le Labrador.

« La Politique d’affirmation inclut la connaissance et la reconnaissance des uns envers les autres. Comme faire ça ? En faisant des liens de toutes sortes : des liens autour de la francophonie, mais également des liens économiques, touristiques, académiques », a-t-il affirmé lors d’une conférence de presse mercredi. « Celui-là est très concret. »

Étude conjointe

Par ailleurs, Québec et Saint-Jean-de-Terre-Neuve mèneront conjointement des études géotechniques dans la fosse du Labrador, où plusieurs projets miniers pourraient prendre forme de part et d’autre de la frontière séparant le Québec et le Labrador. « Pour parler clairement, on n’annonce pas les travaux demain, là. On annonce des études, des conversations entre nos gouvernements qui vont nous amener à la fin 2017, au début de 2018 », a précisé M. Couillard au lendemain de sa « brève présentation » de sa Politique coiffée du titre « Québécois, notre façon d’être Canadiens ».