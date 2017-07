Ce n’est pas demain la veille

Au Conseil de la fédération, Philippe Couillard a présenté sa Politique d’affirmation, qui rappelle l’importance de procéder à des modifications constitutionnelles afin de satisfaire les revendications du Québec. Dans un climat de bonne entente, ses homologues des autres provinces, rassurés par un premier ministre québécois qui ne cache pas son attachement indéfectible au Canada, ont montré de l’ouverture, d’autant plus qu’ils savent bien qu’ils n’ont rien à craindre de ce côté après la fin de non-recevoir servie par Justin Trudeau.

La fédération est « chanceuse » d’avoir Philippe Couillard comme premier ministre du Québec, a affirmé le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil. Son homologue de la Saskatchewan, Brad Wall, qui voudrait bien qu’Ottawa profite de la révision, en 2019, du programme de péréquation pour couper les vivres au Québec, s’est réjoui que la Politique d’affirmation du Québec, intitulée Québécois, notre façon d’être Canadiens, ne fixe aucun échéancier. « Dieu merci qu’un tel document ait été présenté par un premier ministre fédéraliste comme Couillard », a-t-il dit.

À la suite d’une brève présentation par le premier ministre du Québec devant ses pairs mardi matin, Brad Wall a affirmé qu’il jugeait « raisonnable » que des négociations puissent se tenir un jour afin que le Québec, ce « partenaire fondateur », puisse apposer sa signature au bas de la Loi constitutionnelle de 1982. Un jour lointain, doit-on comprendre.

Sur cet enjeu, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Dwight Ball, qui était aux côtés de Philippe Couillard, mercredi, pour annoncer une entente bilatérale entre le Québec et sa province, a tout simplement rappelé que Justin Trudeau avait fermé la porte à toute modification à la Constitution. La question ne se pose donc pas.

Ça tombe bien : Philippe Couillard n’a pas l’intention de forcer les choses et ne montre aucun empressement à imposer un quelconque échéancier. Il a même évoqué le fait que ce pourrait être un autre premier ministre que lui qui pourrait s’asseoir un jour à la table des négociations.

Devant ses homologues, c’est plutôt à un exercice pédagogique que Philippe Couillard s’est prêté. Il n’a fait que jeter les bases d’une « compréhension commune » de la position du Québec, comme l’indique la politique, dans une démarche de « rapprochement » entre les Québécois et les Canadiens, démarche chère à son ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier.

En sens, Philippe Couillard, qui ne fait peur à personne au sein de cet aréopage et à qui on ne prête aucune intention cachée, a rempli ses objectifs, aussi modestes — et réalistes — fussent-ils.

En revanche, l’intention d’Ottawa, annoncée vendredi par la ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, de traiter de « gouvernement à gouvernement » avec les autochtones a soulevé l’appréhension des provinces, à commencer par celle du Québec.

Le Devoir a appris que les juristes du Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) s’affairaient à déterminer si la volonté fédérale de poursuivre « le processus de décolonisation » en traitant de gouvernement à gouvernement avec les Premières Nations et les Inuits — ce qui passe par l’abolition de la Loi sur les Indiens — peut se matérialiser sans changements constitutionnels. Philippe Couillard croit à première vue que non. Or, comme Justin Trudeau n’a aucune intention de rouvrir la Constitution, force est de constater qu’Ottawa juge que la Couronne jouit de toute la latitude pour aller de l’avant.