Conseil de la fédération: pas d’entente sur les conditions de possession de marijuana

Les provinces et les territoires tournent autour du pot sur l’âge minimal pour l’achat du cannabis à usage récréatif. À moins d’un an de la légalisation du cannabis à usage récréatif promise par Ottawa, elles ont échoué à s’entendre sur les conditions de possession de marijuana durant le Conseil de la fédération, mardi et mercredi à Edmonton.

Ils ont plutôt mis sur pied un Groupe de travail provincial-territorial sur la légalisation du cannabis afin de colliger « les pratiques exemplaires en matière de légalisation et de réglementation du cannabis, tout en poursuivant des objectifs de réduction des méfaits, de protection de la sécurité publique et de réduction des activités illicites » d’ici au 1er novembre 2017.



Les provinces et les territoires pressent Ottawa de régler rapidement une série de questions sur les « coûts », les « régimes de taxation », la « sensibilisation du public » aux dangers de la consommation de drogues, ainsi que la « préparation et formation reliées aux réseaux de distribution » pour leur permettre « d’assurer adéquatement cette transition ».



« Si les questions encore en suspens ne sont pas résolues correctement par le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires exigeront le report de la date d’entrée en vigueur de la légalisation », peut-on lire dans le communiqué final des chefs de gouvernement.

L'écheance tient

Cependant, le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a fait chou blanc dans sa tentative de rallier ses homologues afin de demander sur le champ à Justin Trudeau un report de l’entrée en vigueur du projet de loi C-45. « Le premier ministre Tudeau a dit que c’était le 1er juillet [2018] quand on lui a posé la question. Ce serait irresponsable de notre part de faire comme si ça n’existait pas », a dit M. Couillard.À Québec, M. Trudeau a réitéré la volonté de son gouvernement de légaliser le cannabis le 1er juillet 2018. « Nous travaillons depuis les débuts avec toutes les provinces pour pouvoir amener un système pour l’été 2018 », a-t-il déclaré. « La légalisation et le contrôle de la marijuana est en train d’être fait parce que le système actuel fait mal aux Canadiens. Les jeunes, sous le système actuel, ont trop facilement accès à la marijuana. Et le crime organisé, les gang de rue, font des millions de dollars de profits par le vente de cette drogue. Nous savons que si nous mettons en place un cadre réglementaire pour la marijuana nous allons pouvoir protéger nos jeunes, nous allons pouvoir éliminer les profits pour le crime organisé. »La tenue des prochaines élections générales québécoises, fixées le 1er octobre 2018, force aussi l’Assemblée nationale à légiférer au plus tard au printemps 2018, a fait remarquer M. Couillard à Edmonton. « Il reste des consultations à tenir, un projet de loi à déposer cet automne, le faire adopter le printemps prochain. Après, on s’engage dans un été préélectoral », a-t-il précisé. Cela dit, les balises qui encadreront la production, la distribution et la consommation du cannabis choisies par le gouvernement libéral constitueront « un enjeu » lors de la prochaine campagne électorale, convient-il. « Le 1er juillet, le projet de loi va être adopté. Il y a des enjeux d’application qui vont se poursuivre. »Les premiers ministres qui ont défilé au micro de la salle de presse de l’hôtel Macdonald ont tour à tour insisté sur la nécessité de fixer un âge légal de possession et de culture personnelle de cannabis uniforme « from coast to coast ». Ils cherchent à éviter d’établir des conditions d’achat différentes d’une province à l’autre, comme c’est le cas actuellement pour l’achat d’alcool. L’âge légal de consommation de produits alcooliques s’élève à 19 ans au Canada, sauf au Q​uébec, en​​ Alberta et au Man​ito​​​ba où il s’établit à 18 ans.

Conseils d’experts

L’Association médicale canadienne propose de fixer l’âge minimal d’achat de marijuana à 21 ans, craignant les impacts de sa consommation sur le cerveau des jeunes. Si les provinces demeurent les bras croisés, les personnes âgées de 18 ans et plus pourront acheter de la marijuana, prévoit le projet de loi d’Ottawa.

M. Couillard a sollicité « plus de conseils d’experts en santé mentale » avant de trancher la question. « Quand je vois des médecins psychiatres parler d’un risque plus élevé de maladies mentales très sévères chez les jeunes, même jusqu’à 19, 20, 21, 22 ans, bien sûr ça m’interpelle. Maintenant, il faut réaliser que ces jeunes consomment déjà la substance », avait-il affirmé mardi. « C’est une question essentiellement, non pas de loisir [mais] de santé publique et de sécurité publique. C’est comme cela qu’on va l’aborder. On ne banalisera pas le produit », a-t-il réitéré mercredi.

Ottawa laisse le soin aux gouvernements provinciaux et territoriaux de délivrer des permis et de surveiller la distribution et la vente de cannabis — « sous réserve du respect des conditions fédérales minimales » — tout en leur laissant la possibilité d’« adapter certaines règles applicables dans leur propre province ou territoire, ou encore dans les municipalités, et en assurer le respect à l’aide d’un éventail d’outils, comme des contraventions ».

« Ces règles pourraient comprendre [notamment] l’établissement de règlements de zonage provinciaux et territoriaux pour les entreprises liées au cannabis ; la restriction des lieux où le cannabis peut être consommé [ou encore] la modification des lois provinciales et territoriales sur la sécurité routière de manière à traiter de la conduite avec facultés affaiblies par le cannabis — par exemple prévoir la suspension d’un permis pour 24 heures pour les adultes ou la tolérance zéro chez les jeunes conducteurs. »