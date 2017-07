La SAAQ produira bientôt les cartes de la RAMQ

Photo: David Afriat Le Devoir

Québec — La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) annonce qu’elle fera bientôt appel à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour produire ses cartes d’assurance maladie. La RAMQ explique qu’elle produit annuellement 2,3 millions de cartes et utilise un système de production dont le contrat de service se terminera prochainement. La prolongation de quatre à huit ans de la validité des cartes d’assurance maladie fait en sorte que le nombre de renouvellements diminuera de moitié en 2018. La Régie affirme que la SAAQ sera en mesure d’assumer la production des cartes d’assurance maladie en 2018. Elle estime que cette décision s’inscrit dans la volonté gouvernementale d’optimiser ses services, d’éviter la duplication de ses équipements et de favoriser le partage d’expertise. Les procédures de renouvellement demeureront les mêmes et la délivrance de la carte d’assurance maladie et du permis de conduire continuera de se faire de manière synchronisée.