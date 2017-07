Les leaders autochtones font pression sur le Conseil de la fédération

Il ne s’agissait pas d’un coup de bluff. Les dirigeants des trois principales organisations autochtones brillaient par leur absence à la rencontre annuelle des premiers ministres et des dirigeants autochtones nationaux, lundi à Edmonton.



Le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, le président d’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), Natan Obed, et le président du Ralliement national des Métis (RNM), Clément Chartier, demandent chacun un siège au Conseil de la fédération, qui se réunit deux fois par année afin d’affronter de grands enjeux pancanadiens : le financement du système de santé, l’approvisionnement en énergie ou, cette année, les contrecoups des mesures protectionnistes adoptées par l’administration Trump.



D’ici là, ils refuseront de participer à toute rencontre organisée en marge de ce forum des 13 premiers ministres des provinces et des territoires. « Nous [demandons] le respect dû aux nations autochtones, aux gouvernements autochtones », a affirmé M. Bellegarde lors d’une conférence de presse à Toronto. Les 634 Premières Nations à travers le Canada refusent d’être « tenues à l’écart » plus longtemps des cercles de discussions et de décisions, a-t-il insisté aux côtés de MM. Obed et Chartier.



Notley ne ferme pas la porte



Seules les porte-parole de deux des cinq groupes invités — le Congrès des peuples autochtones et l’Association des femmes autochtones du Canada — n’avaient pas fait faux bond à l’hôte de la rencontre, Rachel Notley. La première ministre de l’Alberta s’expliquait mal l’absence des trois chefs autochtones dans la capitale albertaine. « C’est malheureux qu’ils ne puissent être présents. Nous espérons pouvoir discuter des enjeux qu’ils ont soulevés aujourd’hui dans le futur », a-t-elle dit dans une mêlée de presse.



Elle n’a toutefois pas écarté la possibilité d’ouvrir la porte du Conseil de la fédération aux dirigeants des Premières Nations, des Inuit et des Métis du Canada. Chose certaine, les membres du Conseil de la fédération trancheront la question, mais seulement après en avoir discuté avec les chefs autochtones.



Son homologue de la Saskatchewan, Brad Wall, n’y est pas allé, lui, par quatre chemins. Il a dit ne pas voir la nécessité de grossir les rangs du Conseil de la fédération aux dirigeants autochtones puisque les premiers ministres représentent déjà l’ensemble de leur population, y compris les Premières Nations, les Inuit et les Métis du Canada. Qui plus est, « au cours des dernières années, nous avons fait un progrès substantiel [dans plusieurs dossiers, notamment en matière d’éducation et d’infrastructures] grâce à cette rencontre [tenue en marge des travaux officiels] », a-t-il déclaré à son arrivée dans le hall du Federal Building lundi avant-midi.



Relation « de gouvernement à gouvernement »



Plus tôt, MM. Bellegarde, Obed et Chartier avaient tour à tour invité les provinces et les territoires à nouer une véritable relation « de nation à nation, de gouvernement à gouvernement » avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis du Canada, à l’instar de celle prenant forme entre le gouvernement canadien d’une part et l’APN, l’ITK et le RNM d’autre part.



« Grâce au leadership exercé par le premier ministre Justin Trudeau au fil de la dernière année et demie, nous avons effectué un pas important dans cette direction », a fait valoir M. Chartier. Il a rappelé que les dirigeants autochtones ont notamment participé aux réunions des premiers ministres tenues en mars et en décembre 2016 afin d’élaborer un plan visant à faire croître l’économie canadienne, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) et en minimisant les impacts des changements climatiques.



La présence de représentants autochtones constitue une « valeur ajoutée » dans toute discussion sur des enjeux en matière d’environnement, par exemple. « Nous avons été les premiers à encaisser les impacts des changements climatiques », a fait remarquer le membre de la nation Little Black Bear, avant d’ajouter : « Nous ne devrions pas nous battre pour être présents autour de ces tables, cela a juste du sens parce tout ce dont nous avons parlé a des impacts sur tous les Canadiens, les peuples autochtones aussi. »



Le président de la Nation métisse, Clément Chartier, a profité de sa sortie médiatique pour réitérer, une énième fois, sa demande de « participer à toutes les rencontres intergouvernementales à titre de [représentant] d’un gouvernement à part entière », soit le Conseil national métis. Il refuse d’être réduit à un rôle de représentant d’un « groupe d’intérêts ». « Nous croyons fermement qu’il y a trois ordres de gouvernement dans ce pays, sans ordre particulier : le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les gouvernements autochtones », a-t-il insisté en marge des célébrations du 150e anniversaire de la fédération canadienne.