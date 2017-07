Assurance-emploi: les libéraux tentent de pallier les dépassements de coûts

Photo: Olivier Zuida Le Devoir

Ottawa — Le gouvernement de Justin Trudeau tente de trouver des moyens pour contrer les dépassements budgétaires du programme fédéral visant à venir en aide aux travailleurs de régions du pays dont l’économie pâtit. Les dépenses du programme atteignent désormais 1,3 milliard. Le gouvernement estimait que seulement 235 000 personnes allaient avoir recours aux prestations d’assurance-emploi pendant des semaines additionnelles au moment où ils ont dévoilé leur mesure, l’an dernier. Le programme vise à aider les travailleurs de 15 régions aux prises avec des taux de chômage tenaces. On estimait qu’il allait en coûter 827,4 millions entre avril 2016 et mars 2019. Or, déjà en date du 9 juin, Emploi et Développement social Canada indiquait avoir dépensé près de 1,31 milliard en semaines supplémentaires avec prestations d’assurance-emploi pour 317 261 demandeurs. Les statistiques de dépenses pourraient encore changer alors que les responsables reçoivent quelques dernières demandes avant la date butoir, le week-end prochain, pour être admissibles au programme.