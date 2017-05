Rona Ambrose tire sa révérence

Rona Ambrose aura été l’une des rares femmes à diriger un parti à la Chambre des communes. Mais alors qu’elle s’apprête à céder les rênes du Parti conservateur, elle somme ses collègues de toutes allégeances de continuer à faire une place aux femmes en politique. Car elles sont plus que capables de relever ces défis, a-t-elle insisté en confirmant son départ prochain de la vie politique.

L’élue albertaine estime qu’elle laisse le Parti conservateur en bonne forme : la formation reçoit toujours environ 30 % d’appuis dans les sondages et récolte plus de dons que le Parti libéral au pouvoir.

« Nous sommes forts, déterminés et unis. Et il n’y avait aucune garantie que ce soit ainsi. Nous avons démontré clairement que Justin Trudeau peut être battu en 2019 », a lancé Mme Ambrose, dans l’un de ses derniers discours publics avant qu’elle ne cède la chefferie du Parti conservateur au prochain chef qui sera élu dans deux semaines.

« Mais ne vous méprenez pas, nous avons encore beaucoup de travail à faire, a-t-elle argué. Nous devons continuer de tendre la main aux Canadiens de toutes origines et démontrer le besoin de changement. Et l’une des façons les plus efficaces de le faire, c’est en ayant davantage de femmes parmi nous. Je le crois sincèrement. »

Mme Ambrose compte apporter sa contribution pour encourager plus de femmes à rejoindre le Parti conservateur.

Elle se joindra en outre à l’institut canadien du Wilson Center de Washington, où elle oeuvrera à « rassembler des représentants américains et canadiens pour étudier les avantages d’une économie nord-américaine intégrée et compétitive » stipule l’annonce de l’institut.

Hommages

Mme Ambrose a eu droit aux hommages de ses collègues de même que de ses rivaux aux Communes.

Le premier ministre Justin Trudeau a salué une « grande défenseure de la cause des femmes et des filles », en rappelant qu’elle avait contribué à titre de ministre de la Condition féminine à la création de la Journée internationale de la fille aux Nations unies.« Elle nous manquera, comme députée et grande leader du Parti conservateur — ma préférée, pour votre information », a blagué Thomas Mulcair du NPD.

Nous avons démontré clairement que Justin Trudeau peut être battu en 2019 Rona Ambrose, chef par intérim du PCC

Le bloquiste Xavier Barsalou-Duval a plaisanté que Mme Ambrose donnait un « air plus sympathique » au « parti du pétrole, des patrons, de la vieille droite morale ».

Elizabeth May, du Parti vert, a été forcée d’admettre qu’il y a 11 ans, lorsqu’elle était militante environnementale et Mme Ambrose ministre de l’Environnement, elle n’avait pu s’empêcher de bien l’aimer.

L’ancien premier ministre Stephen Harper a partagé sur Facebook ses « sincères félicitations et [sa] grande gratitude » à sa « chère amie » Rona Ambrose.

Amnésie conservatrice

Certains ont cependant noté, au fil du leadership de Mme Ambrose, que le Parti conservateur adoptait de nouvelles positions en complète contradiction avec celles défendues pendant dix ans par le précédent gouvernement conservateur.

Le phénomène a même été baptisé « Ambro-nésie », sorte d’amnésie du règne de Rona Ambrose.

Le premier épisode s’est produit à peine un mois après la défaite électorale de 2015. Tony Clement, redevenu simple député, admettait qu’avec le recul il aurait « pu y avoir un débat plus large » avant d’abolir la version longue du recensement — depuis ressuscitée.

En janvier suivant, c’était au tour de Rona Ambrose d’adoucir le ton sur la légalisation de la marijuana.

Les conservateurs avaient fait campagne à coup d’images-chocs pour dénoncer la promesse libérale de légaliser cette drogue, mais Mme Ambrose avait désormais pour simple critique de sommer Justin Trudeau d’agir rapidement pour mettre en place la réglementation nécessaire.

Mme Ambrose a aussi appuyé l’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées — enquête qu’avait refusé de mener le gouvernement conservateur pendant des années.

Les conservateurs ont en outre dénoncé la Banque de l’infrastructure des libéraux — eux qui ont multiplié les partenariats public-privé — et les déficits de Justin Trudeau (celui de l’année en cours atteindra 28,5 milliards) — alors qu’ils ont enregistré un déficit record de 55,9 milliards en 2009-2010.



Avec Hélène Buzzetti