Ottawa ne fait rien pour éliminer les subventions aux énergies fossiles

Même s’il s’est engagé il y a près de 10 ans à éliminer les subventions aux énergies fossiles, le gouvernement fédéral n’a toujours pas mis en oeuvre de plan pour y parvenir, conclut le Vérificateur général du Canada. Le ministère des Finances a même refusé de fournir certains documents.

Dans son rapport du printemps 2017, le vérificateur général Michael Ferguson souligne ainsi qu’il n’a pas été en mesure d’« établir de façon concluante si le ministère des Finances avait contribué à la mise en oeuvre de l’engagement pris par le Canada en 2009 lors du sommet du G20 d’éliminer progressivement et de rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles ».

Le ministère lui a en effet refusé l’accès à plusieurs documents exigés, sous prétexte que ceux-ci étaient « confidentiels ». « Nous avons conclu qu’Environnement et Changement climatique Canada avait défini un plan pour appuyer la mise en oeuvre de l’engagement du G20 pris par le Canada en 2009. Cependant, le ministère [des Finances] n’avait pas encore mis ce plan en oeuvre. »

Horizon 2025

Le vérificateur a également constaté que le gouvernement fédéral n’a toujours pas défini « ce que signifie l’engagement du G20 de 2009 visant à éliminer progressivement et à rationaliser les subventions inefficaces aux combustibles fossiles en fonction des particularités du pays ».

Le gouvernement de Justin Trudeau a promis d’éliminer ces subventions — qui auraient atteint 3,3 milliards en 2015, selon une analyse d’Équiterre — « à moyen terme », soit possiblement d’ici 2025. Il a justifié ce délai en soulignant les difficultés vécues par l’industrie pétrolière et gazière, en raison de la faiblesse des prix sur les marchés.

Or, constate le vérificateur général, le gouvernement n’a toujours pas « défini de plan de mise en oeuvre assorti d’échéances pour éliminer progressivement et rationaliser d’ici à 2025 les mesures fiscales qui sont toujours en vigueur et qui constituent des subventions inefficaces aux combustibles fossiles ».

Plan climatique

Le rapport souligne pourtant que le respect de cet engagement du Canada jouerait un rôle majeur dans le plan de lutte contre les changements climatiques que le gouvernement Trudeau s’est engagé à mettre en oeuvre.

Une telle élimination permettrait, selon le vérificateur, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et « la consommation excessive de combustibles fossiles, et en encourageant les investissements dans l’énergie propre ».

Selon un rapport publié en mars par l’Agence internationale de l’énergie, les États doivent rapidement mettre fin aux subventions aux énergies fossiles. Le Canada n’est pas le seul à soutenir ce secteur, puisque le FMI évaluait en 2015 que les subventions publiques mondiales consacrées au secteur des énergies fossiles dépassaient les 5300 milliards de dollars.