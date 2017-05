Des sénateurs demandent des comptes à CBC

The Story of Us

La CBC espérait peut-être clore la saga de sa série The Story of Us en s’excusant, mais son intention de s’en inspirer néanmoins pour en tirer du matériel éducatif préoccupe des sénateurs. Dans une lettre au président de CBC/Radio-Canada, les parlementaires de diverses provinces et allégeances politiques se font le porte-voix des nombreuses critiques qu’ils ont entendues et réclament des « clarifications » au diffuseur public.

L’initiative vient du nouveau sénateur indépendant René Cormier. « Étant Acadien, je ne vous cacherai pas que j’étais particulièrement sensibilisé aux lacunes de la série », explique-t-il au Devoir, en rapportant avoir reçu « énormément » d’échos de citoyens du même avis.

Le docudrame The Story of Us « témoigne trop peu de la présence millénaire des Premières Nations sur ce territoire » et « occulte complètement un des événements fondateurs de notre pays, la déportation des Acadiens ». Or, « il est de la responsabilité du diffuseur public d’assurer une représentation adéquate de l’histoire et de la diversité de notre pays », déplore la missive envoyée au président de la Société d’État Hubert Lacroix jeudi dernier.

En français ?

Les sénateurs veulent savoir si les documents pédagogiques que compte assembler CBC/Radio-Canada en s’inspirant de The Story of Us seront traduits et distribués pour les francophones, et si le produit final sera revu par rapport au contenu de la série.

« Personnellement, je ne crois pas que c’est un outil [pédagogique] qui pourrait être utile pour faire connaître l’histoire du Canada aux jeunes de nos écoles […] parce qu’il y a des lacunes, des manquements au niveau historique », a fait valoir le sénateur Cormier, dont la lettre a été appuyée par vingt sénateurs, dont sept Québécois et cinq Néo-Brunswickois. La majorité des signataires sont indépendants, mais six sont conservateurs et trois d’allégeance libérale.

« Certains des commentaires reçus lors de la diffusion et lors des conversations numériques subséquentes seront pris en compte lors de la préparation de ce matériel [pédagogique] », a rétorqué une porte-parole de CBC/Radio-Canada, Emma Bédard, lundi. Quant à la traduction éventuelle de ces documents éducatifs, « c’est notre pratique courante de développer tout matériel pédagogique dans la langue de diffusion de l’émission source », a-t-elle indiqué.

Le sénateur Cormier et ses collègues demandaient en outre à connaître le prix de production de la série et l’origine de son financement. « La production de cette série a été financée par le budget d’exploitation de la CBC, et non le Fonds Canada 150 », a précisé Mme Bédard.

Mélanie Joly reste de glace

Les critiques de ces sénateurs s’ajoutent à celles du premier ministre québécois, Philippe Couillard, de son homologue néo-écossais, Stephen McNeil, des organismes acadiens et des associations d’historiens.

La ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, a réitéré lundi qu’elle ne voulait pas « politiser » sa relation avec le diffuseur public. « Il va de soi que CBC/Radio-Canada est indépendant, et c’est à eux de répondre à ces questions. »