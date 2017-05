Rona Ambrose quittera Ottawa

Son rôle de chef intérimaire du Parti conservateur prenant bientôt fin, Rona Ambrose annoncera ce matin qu’elle quittera la politique fédérale cet été. Si plusieurs s’attendaient à ce qu’elle ne s’éternise pas à Ottawa, personne n’aurait prédit sa démission si tôt. Les députés et sénateurs l’ont appris dans les médias.

« J’aurais de loin préféré faire cela en personne, mais à cause de nos amis des médias, l’occasion ne s’est pas présentée », s’est désolée Rona Ambrose dans un courriel confidentiel distribué aux membres du caucus conservateur lundi soir — et dont Le Devoir a obtenu copie. Chef intérimaire du Parti conservateur depuis la défaite électorale et le départ de Stephen Harper en 2015, Rona Ambrose compte rester en poste jusqu’à ce que le prochain chef du parti soit élu, le 27 mai, « et partir probablement à la fin juin ». Elle cédera sa circonscription d’Edmonton et ne briguera pas l’élection de 2019.

« Ce fut l’honneur de ma vie de servir comme chef intérimaire et chef de l’opposition officielle », a-t-elle fait valoir à ses collègues, dans son courriel. « Permettez-moi de dire que, peu importe qui gagnera notre course à la direction, le Parti conservateur sera entre de bonnes mains. »

La décision de Mme Ambrose et de son conjoint, J. P. Veitch, aurait été prise « depuis un certain temps », mais l’élue conservatrice n’a pas laissé présager ce que pourrait être le « prochain chapitre de [leur] vie ».

Les députés et sénateurs avaient été invités au discours que prononcera Rona Ambrose à Ottawa mardi matin — son dernier à titre de chef intérimaire —, mais l’invitation ne leur semblait pas étonnante. La Chambre des communes fera relâche la semaine prochaine et reprendra ses travaux fin mai au lendemain de l’élection du prochain chef conservateur.