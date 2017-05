«The Story of Us»: des sénateurs reviennent à la charge

Plus d’une vingtaine de sénateurs ont fait parvenir au grand patron de CBC/Radio-Canada une lettre dans laquelle ils demandent «des clarifications» sur la télésérie.

Les regrets exprimés du bout des lèvres par CBC/Radio-Canada aux personnes qui se sont senties « mal représentées » dans la télésérie Canada : The Story of Us n’ont pas suffi à apaiser le malaise d’un noyau de sénateurs.

Sous l’impulsion du sénateur néo-brunswickois René Cormier, plus d’une vingtaine de membres de la chambre haute ont fait parvenir au grand patron de la société d’État, Hubert Lacroix, une lettre dans laquelle ils demandent « des clarifications ».

Dans leur missive, ils soutiennent notamment que cette série témoigne trop peu de la présence des Premières Nations et « occulte complètement un des événements fondateurs de notre pays, la déportation des Acadiens ».

Les signataires demandent donc des explications supplémentaires concernant le financement alloué à cette production et aux intentions de CBC/Radio-Canada en ce qui a trait à une éventuelle utilisation et distribution du docudrame dans les écoles, musées ou autres institutions.

Car il est de la responsabilité du diffuseur public « d’assurer une représentation adéquate de la diversité de notre pays », et « certaines informations présentes ou absentes de ce docudrame risquent d’induire en erreur les téléspectateurs sur l’histoire canadienne », notent-ils dans la lettre.

La démarche du sénateur Cormier est appuyée par sept Québécois et six Néo-Brunswickois qui siègent à la chambre haute.