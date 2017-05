Trudeau, plus grand voyageur que Harper

Justin Trudeau est un plus grand globe-trotter que son prédécesseur. Au cours de sa première année au pouvoir, le premier ministre s’est rendu plus souvent à l’étranger et a engendré des dépenses de déplacement 36 % plus élevées.

Selon une compilation effectuée par Affaires mondiales Canada et obtenue par Le Devoir en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, M. Trudeau a effectué 13 voyages internationaux entre son arrivée au pouvoir, le 4 novembre 2015, et le 4 novembre 2016. Ces voyages ont coûté aux contribuables 6,1 millions de dollars. Stephen Harper, pour sa part, avait effectué neuf sorties du pays pendant sa première année de règne se terminant le 6 février 2007. Ces pérégrinations avaient coûté 3,9 millions de dollars. La différence de 2,2 millions représente une hausse de 36 %.

13 Nombre de voyages internationaux effectués par Justin Trudeau entre son arrivée au pouvoir et le 4 novembre 2016.

Les types de voyages effectués par les deux dirigeants sont similaires. Ainsi, les deux premiers ministres sont allés pendant leur première année au sommet du G7 ou du G8 (au Japon pour le libéral, en Russie pour le conservateur), au sommet Canada-Union européenne (à Bruxelles pour M. Trudeau, à Helsinki pour M. Harper), à la réunion de l’APEC (à Manilles pour M. Trudeau, à Hanoï pour M. Harper) et au sommet de l’OTAN (en Pologne en 2016, en Lettonie dix ans plus tôt).

Au-delà de ces similitudes, Justin Trudeau s’est rendu à trois reprises à New York et à deux reprises à Washington. M. Harper n’était allé qu’une fois dans chacune de ces villes américaines. M. Trudeau a aussi effectué une tournée européenne s’étant terminée à Paris pour le sommet COP 21 sur les changements climatiques. Il s’est rendu en Chine pour le sommet du G20 et a fait acte de présence en Israël pour les funérailles d’État de l’ancien président Shimon Peres. Pour sa part, M. Harper s’était rendu à deux reprises au Mexique et avait effectué une visite-surprise aux soldats déployés en Afghanistan. Le coût de ce dernier voyage est artificiellement bas (29 560 $) parce que la délégation canadienne réside sur la base militaire dont les frais ne sont pas comptabilisés.

En mars dernier, Le Devoir avait publié une compilation des frais de voyage des ministres libéraux. On y apprenait qu’au cours de sa première année au pouvoir, le cabinet libéral a engendré des dépenses de 2,05 millions contre 1,5 million pour le cabinet conservateur, soit une différence de 35 %. Dans ce même texte, Le Devoir comparait les frais de voyage à l’étranger de MM. Trudeau et Harper, mais seulement pour leurs cinq premiers mois au pouvoir puisque c’étaient les seuls chiffres disponibles pour M. Trudeau. Le fossé entre les deux hommes était alors plus grand, de l’ordre du 10 pour 1.

Il est à noter qu’aucun de ces montants n’inclut le coût d’utilisation du Challenger, l’avion que le premier ministre est obligé de prendre et dont les frais sont à la charge de la Défense nationale.