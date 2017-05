David Vigneault sera le prochain directeur du SCRS

David Vigneault, un haut responsable comptant de l’expérience dans plusieurs agences fédérales de sécurité, sera le prochain directeur du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS). M. Vigneault, détenteur d’une maîtrise en science politique à l’Université de Montréal, agit actuellement comme secrétaire adjoint du cabinet pour la sécurité et le renseignement. Il avait été précédemment directeur adjoint au renseignement pour le SCRS et avait occupé des positions de haut rang à l’Agence des services frontaliers du Canada et au Centre de la sécurité des télécommunications, l’agence fédérale de cyberespionnage. M. Vigneault revient au SCRS alors que le service est ébranlé par un jugement de la Cour fédérale ayant déterminé l’automne dernier que l’organisation d’espionnage avait enfreint la loi en conservant et en analysant des données électroniques sur des personnes qui ne faisaient pas l’objet d’une enquête.