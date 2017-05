Fin de campagne en Colombie-Britannique

Photo: Jonathan Hayward La Presse canadienne

Au dernier jour de la campagne électorale en Colombie-Britannique, lundi, la lutte s’annonçait extrêmement serrée entre libéraux et néodémocrates, selon les plus récents sondages. La Colombie-Britannique n’a connu que trois gouvernements minoritaires dans son histoire, et le plus récent remonte à 1952. Les libéraux sont au pouvoir dans cette province depuis 2001, mais Mme Christy Clark est chef et première ministre depuis 2011, après un règne de dix ans de Gordon Campbell, qui a été poussé vers la sortie. À la dissolution des travaux de l’Assemblée législative, les libéraux détenaient 47 sièges et le NPD 35 ; on comptait 3 indépendants, dont le chef du Parti vert, Andrew Weaver, premier élu de cette formation.