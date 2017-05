Ottawa ouvre un institut de financement à Montréal

Le Canada annonce la création de l’Institut de financement du développement (IFD), un organisme qui offrira des prêts à des entreprises privées d’ici et d’ailleurs pour mener des projets de développement durable dans des pays en développement.

« Depuis le début de mon mandat, je consulte nos partenaires et les Canadiens qui s’impliquent dans le développement international, et ça saute aux yeux à quel point les besoins dans ce secteur sont immenses », explique la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, en conférence de presse avec son chef, Justin Trudeau, vendredi matin à l’hôtel de ville de Montréal.

« Pour atteindre les objectifs de développement durable d’ici 2030, il faudra investir collectivement entre 5000 et 7000 milliards de dollars. Nous, et les gouvernements des autres pays donateurs, ne parviendrons pas à combler tous ces besoins. Notre contribution collective s’élève à 140 milliards de dollars, d’où l’importance d’innover et d’inclure de nouveaux joueurs. »

Ces nouveaux joueurs, ce sont les petites et moyennes entreprises canadiennes qui ont une expertise en technologies vertes, en gestion de l’eau, en énergies propres et d’autres secteurs liés au développement durable. « Chaque dollar investi par le gouvernement a le potentiel de générer 12 $ d’investissement dans le secteur privé », précise la ministre Bibeau.

Femmes et jeunes

Le gouvernement investira donc 300 millions de dollars pour mettre sur pied ce nouvel institut, qui accordera des prêts au secteur privé en fonction des projets « qui auront un impact à long terme, plus particulièrement auprès des femmes et des jeunes ».

L’organisme sera également en mesure de financer des projets locaux, précise le premier ministre du Canada, Justin Trudeau. « En accordant du financement aux PME dans des pays où l’accès aux capitaux est limité, ce nouvel institut aidera à créer des emplois, à stimuler la croissance économique et à réduire la pauvreté dans les pays en voie de développement. »

L’Institut deviendra ainsi un « partenaire » des entreprises privées, en partageant les risques, mais également les bénéfices financiers de tous ces projets.

« Nous sommes le dernier des pays du G7 à se doter d’un institut de financement du développement, c’est une chose pour laquelle le Canada n’a pas montré assez de leadership dans les années passées », reconnaît le premier ministre.

Montréal

L’Institut sera d’abord géré comme une filiale d’Exportation et développement Canada (EDC) à Ottawa. Mais dès qu’il sera opérationnel, il s’installera de façon permanente à Montréal.

« En plus d’avoir un bon nombre d’institutions financières majeures du Canada déjà très bien établies à Montréal, il y a aussi un réseau solide d’organismes dévoués au développement international », a expliqué Justin Trudeau.

« Montréal a aussi un secteur privé dynamique qui possède l’expertise nécessaire pour assurer le succès de l’institut. Mais, surtout, Montréal est une ville qui a toujours eu pleinement conscience de la place qu’elle occupe dans le monde et qui comprend que prendre soin de nos voisins, qu’ils soient de l’autre côté de la rue ou de l’autre côté de l’océan, fait partie de qui nous sommes. »