L’eau des Premières Nations

Monsieur le Premier Ministre,

Je m’adresse à vous aujourd’hui au nom des miens, de mon peuple. Je ne parle pas seulement des Anishinaabe, mais plutôt de toutes les Premières Nations de notre pays. Compte tenu du fait que la Loi sur les Indiens est toujours en vigueur à l’heure où je vous écris, je me présente en tant que numéro 1573 du groupe de registre du Conseil de la Première Nation Abitibiwini. La présente consiste à dénoncer votre responsabilité et votre implication dans le viol d’un droit fondamental : l’accès à l’eau potable. N’ayons pas peur des mots, Monsieur le Premier Ministre : nous vivons sur une terre où le génocide des Premières Nations, de notre peuple, est toujours actif en 2017.

Neuf pays se partagent la ressource en eau douce à travers le monde et le Canada est l’un d’entre eux. Comment expliquer et justifier que, le 31 août 2016, 132 avis concernant la qualité de l’eau potable étaient en vigueur dans 89 communautés autochtones et que, selon Santé Canada, 39 de ces avis perdurent depuis plus de dix ans ? Selon un rapport d’Amnistie internationale présenté à l’ONU, environ 20 000 personnes vivant dans les réserves autochtones au Canada n’ont pas accès à l’eau courante ou à un service d’égout. Dans certains pays, les problèmes d’accès à l’eau ne sont pas toujours liés à l’absence de ressources en eau, mais aussi à un manque de moyens financiers et/ou à une absence d’organisation pour distribuer, entreposer et rendre potable l’eau aux diverses populations. Alors, comment légitimez-vous et motivez-vous le fait que le gouvernement ait les moyens de dépenser 80,9 millions de dollars pendant les cinq prochaines années notamment pour chercher de l’eau sur la planète Mars ? Il est bien que le Canada ouvre ses portes au tiers-monde, mais actuellement, le tiers-monde est une triste réalité dans notre propre pays.