Les sénateurs sont des garde-fous et, espérons-le, de sages hiboux

Les députés ne sont pas à l’abri des différentes idéologies. Ils ne sont pas non plus à l’abri du populisme. C’est dangereux de ne pas avoir de garde-fous. Le Sénat en est un et il faut le conserver. Les sénateurs révisent les projets de loi avant que ceux-ci ne deviennent lois. Deux fois plutôt qu’une, c’est un rempart nécessaire.

Plusieurs militent pour l’abolition du Sénat au Canada. Ne serait-ce pas justement pour ne plus avoir de garde-fous et faire adopter les lois qu’ils veulent ? Dans un gouvernement majoritaire, c’est très dangereux, car les partis d’opposition ne font pas le poids en cas de démesure ou de gouvernement idéologique ou trop populiste.

Le Sénat protège les Canadiens contre les lois idéologiques et populistes qui pourraient menacer la population, certaines minorités ou les droits de la personne. Trop de pouvoir aux députés et à un gouvernement majoritaire est dangereux. Le Sénat veille aussi à ce que nos lois respectent les droits de la personne, ce que les gouvernements et les députés ne font pas toujours. Qui sait quels seront notre gouvernement et son idéologie plus tard ?

On voit en France l’extrême droite en train de se faufiler et de « fabriquer sa toge » parmi la population et le populisme. Un Sénat peut s’assurer que des lois inhumaines ne soient pas adoptées. Il ne faut jamais accorder un trop grand pouvoir à une seule personne, tous les projets de loi doivent être révisés par le Sénat pour que nous demeurions en sécurité, juste au cas où. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Il faut conserver le Sénat et s’assurer que les sénateurs sont de sages hiboux qui veillent lorsque la majorité s’est endormie. Les sénateurs et sénatrices sont un rempart essentiel contre les malheurs qu’on ne voit pas toujours s’approcher.