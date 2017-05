Relations tendues à Ottawa entre le Conseil privé et le directeur parlementaire du budget

Ce n’est finalement pas une erreur ou un hasard si le gouvernement de Justin Trudeau propose de restreindre le mandat du directeur parlementaire du budget (DPB). Selon le titulaire du poste, Jean-Denis Fréchette, les changements découlent d’un mécontentement de la haute fonction publique à son égard.

« La semaine dernière, on a demandé une séance d’information au Conseil privé. J’ai quitté la rencontre furieux et dubitatif », a relaté mercredi M. Fréchette en conférence de presse.

Dans son récent projet de loi budgétaire, le gouvernement libéral apporte des modifications au poste de DPB pour en faire un agent du Parlement, nommé à titre inamovible pour sept ans. Mais il instaure aussi l’obligation pour le DPB de faire approuver son plan de travail annuel par les présidents de la Chambre des communes et du Sénat. De plus, les parlementaires ne pourront plus lui commander des analyses sur le sujet de leur choix : ils devront désormais se limiter à celles qui portent sur une initiative qu’ils ont l’intention de piloter.

M. Fréchette a voulu comprendre quels problèmes le gouvernement fédéral tentait de régler par de tels changements. La réponse du Conseil privé (le ministère du premier ministre) l’a soufflé.

« On nous a servi le jargon bureaucratique qui m’a mis plutôt en colère, à savoir qu’ils veulent “relancer une relation parfois dysfonctionnelle avec le directeur parlementaire du budget”, relate M. Fréchette. Depuis quatre ans, j’ai essayé d’établir des ponts. Depuis neuf ans, mon prédécesseur et moi-même avons toujours fourni des services aux parlementaires. De se faire dire qu’il y a un manque de services aux parlementaires, c’est très difficile à accepter. »

Le directeur adjoint du bureau, Mustafa Askari, ajoute que selon le Conseil privé, il y aurait un « manque de cohérence » dans le travail du DPB. Il ne s’étonne pas pour autant de cette position. « La fonction publique n’a jamais aimé l’idée d’un directeur parlementaire du budget, qui est perçu comme un compétiteur qui fait dérailler le message [du gouvernement] », dit-il.

Le DPB effectue des analyses indépendantes de l’impact financier des décisions prises par Ottawa. Il a été instauré par les conservateurs de Stephen Harper.

Le Conseil privé n’a pas réagi mercredi.

Muselé ?

M. Fréchette s’inquiète des changements législatifs proposés et a publié mercredi un rapport de 17 pages dans lequel il détaille ses réticences.

Il déplore l’obligation lui étant faite de publier un plan de travail et l’absence de dispositions lui permettant d’en changer en cours de route.

« Si le Canada entre en récession, est frappé par une catastrophe naturelle ou déploie ses forces armées à l’étranger, le DPB ne sera pas en mesure de fournir rapidement au Sénat et à la Chambre des communes les analyses des conséquences économiques et financières dont ils ont besoin », écrit-il.

Il s’insurge de voir les parlementaires limités dans le type d’analyses qu’ils pourront demander à l’avenir.

« Si ces restrictions avaient été en vigueur lorsque le premier DPB a été nommé en 2008, le bureau du DPB n’aurait pas été en mesure de préparer de nombreux rapports importants », écrit-il, énumérant les rapports — fracassants — sur le coût d’un projet de loi augmentant les peines carcérales, l’achat d’avions militaires F-35 et celui sur le changement de l’âge d’admissibilité aux prestations de retraite.

Processus électoral

Dans son rapport, M. Fréchette s’en prend aussi au nouveau mandat lui étant confié, soit de chiffrer, à la demande d’un parti politique représenté à la Chambre des communes, toute promesse électorale. « Cette disposition risque de réduire l’indépendance et l’impartialité politiques perçues du DPB. »

Il souligne que les partis pourraient présenter un nombre illimité de demandes, forçant son bureau à prioriser celles-ci, « ce qui pourrait être perçu comme du favoritisme à l’égard d’un parti ». De plus, ces analyses pourraient être tellement « fastidieuses et coûteuses » que les autres activités du bureau pourraient être « réduites en période préélectorale ».

Les partis peuvent présenter une demande jusqu’à quatre mois avant le scrutin.

Le chef du NPD, Thomas Mulcair, estime lui aussi que ce nouveau mandat est « très délicat » et qu’il devrait être abandonné pour « préserver cette institution ».

Dans un sondage mené cet automne auprès de 47 intervenants touchés par le travail du DPB, une majorité de répondants ont indiqué que cette réforme n’était pas nécessaire.