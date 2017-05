Pour en finir avec l’outrage de 1982

Le Québec ne fait pas officiellement partie du Canada depuis 1982, n’ayant jamais approuvé le rapatriement de la Constitution. Pour en finir avec la question du Québec et avec cet outrage décrié par une vingtaine de personnalités (Le Devoir, 20 avril 2017), nous souhaitons qu’un parti politique puisse prendre le leadership et proposer un référendum avec deux questions :

1. Approuvez-vous l’accord du lac Meech, tel que négocié de bonne foi par le Québec en 1987 ?

2. Approuvez-vous l’indépendance du Québec dans un an si l’accord du lac Meech n’est pas approuvé par le gouvernement du Canada ou par une des neuf autres provinces d’ici un an ?

Ainsi, nous mettrons un point final sur notre statut et verrons si le Canada veut un Québec fort à l’intérieur du Canada. Un refus sera alors la preuve que le Canada et/ou les provinces veulent maintenir le Québec sans moyens et dépendant à l’intérieur du Canada. Nous aurons alors toutes les raisons de nous prendre en main et de devenir un pays. Avec les compétences que nous avons et le bassin de bons entrepreneurs que nous comptons, le Québec pourrait ainsi devenir soit une province, soit un pays riche et prospère.