Stéphane Dion assure ne pas avoir été refusé par l’UE

Stéphane Dion assure que sa nomination diplomatique auprès de l’Union européenne n’a pas été refusée par cette dernière. Si Ottawa a décidé de le désigner « envoyé spécial » plutôt qu’ambassadeur, c’est parce que cette nomenclature reflète plus adéquatement le rôle qu’il jouera.

À la suite du remaniement ministériel de janvier, Stéphane Dion s’était fait offrir les postes d’ambassadeur en Allemagne et à l’Union européenne. Cette double nomination inusitée avait suscité la grogne dans les rangs diplomatiques canadiens. La députée néodémocrate et ex-diplomate Hélène Laverdière a soutenu qu’en Europe même, la chose faisait jaser. Or, trois mois après cette annonce, le gouvernement fédéral a annoncé lundi que M. Dion avait reçu son agrément de l’Allemagne pour en être l’ambassadeur, mais qu’il serait plutôt « envoyé spécial » à l’Union européenne (UE). L’ambassadeur actuel, Daniel Costello, reste en poste.

En comité parlementaire où il comparaissait mardi avant son envol imminent pour Berlin, Stéphane Dion a été questionné sur les raisons de ce changement de cap apparent. « L’idée du premier ministre n’a jamais changé, a assuré M. Dion. C’est toujours la même responsabilité qui m’est donnée. La dénomination du titre a changé parce que ça exprime mieux la pensée qu’avait le premier ministre dès le départ. Moi, ça va m’aider. Lorsque j’arrive dans un pays européen, je suis son envoyé spécial en plus d’être ambassadeur en Allemagne. C’est plus clair que de dire que je suis l’ambassadeur de l’Union européenne parce que l’Union européenne ne réfère qu’à la juridiction Union européenne tandis que les défis dont nous parlons englobe beaucoup plus que cette juridiction. […] La Suisse n’est pas dans l’Union européenne, la Norvège n’y est pas, mais le Canada doit avoir de fortes relations avec eux. »

Conservateurs et néodémocrate ont voulu savoir si l’agrément de M. Dion avait été refusé par l’UE. M. Dion a répondu que ce changement d’appellation « est une amélioration qui est le résultat de discussions à l’interne et aussi avec nos amis européens ». Un échange de lettres entre le Canada et l’UE a eu lieu, a reconnu M. Dion. (Les lettres seront rendues publiques plus tard.)

En mêlée de presse, M. Dion a assuré qu'« il n’y a pas eu de refus ». Il est rare qu’un pays refuse directement l’agrément d’un diplomate. Il est plus fréquent qu’il n’accorde pas l’agrément et que le délai amène le pays demandeur à reconsidérer sa nomination.

M. Dion a expliqué que son rôle sera de développer une vision canadienne cohérente face à toute l’Europe. Il a reçu notamment pour mandat d’organiser une rencontre annuelle de tous les ambassadeurs canadiens en poste sur le Vieux continent.

Pour la petite histoire, M. Dion a admis qu’en devenant fonctionnaire, il a lui aussi éprouvé des pépins avec le système de paye Phénix ! Il a cependant insisté : « les difficultés que j’ai eues ne sont pas comparables » à celles de nouvelles mères attendant leur assurance parentale, par exemple.