Sajjan reconnaît s’être attribué à tort une victoire militaire

Le premier ministre Justin Trudeau a résisté lundi à la colère des partis de l’opposition, qui réclament la démission du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, accusé d’avoir minimisé le rôle de ses anciens collègues des Forces armées canadiennes dans une bataille en Afghanistan.



Plus tôt dans la journée, M. Sajjan s’est excusé une fois de plus pour s’être décrit comme l’architecte de l’opération Méduse, l’une des batailles les plus sanglantes et les plus importantes menées par le Canada en Afghanistan, en 2006.



Les conservateurs demandent au président de la Chambre, Geoff Regan, de déterminer si le ministre a induit les députés en erreur lorsqu’il a blâmé le précédent gouvernement conservateur pour la réduction des avantages fiscaux accordés aux militaires canadiens déployés au Koweït.



Le Nouveau Parti démocratique (NPD) critique aussi le ministre et demande une nouvelle enquête sur le mauvais traitement de détenus afghans, ce que M. Sajjan a refusé de faire l’an dernier. Mais M. Trudeau est resté impassible devant ces demandes. « Le ministre a fait une erreur. Il a reconnu sa responsabilité et s’est excusé pour cela ; c’est ce à quoi les Canadiens s’attendent quand quelqu’un fait une erreur », a-t-il dit en chambre.