Trudeau abandonne l’idée de limiter les débats

Le gouvernement de Justin Trudeau veut enterrer la hache de guerre. Il proposera lundi matin d’abandonner ses velléités de réforme de la Chambre des communes qui impliquait une diminution des pouvoirs de perturbation des partis d’opposition. Il n’ira pour l’instant de l’avant qu’avec ses promesses électorales, notamment l’instauration d’une période de questions du premier ministre. Mais la main tendue s’accompagne d’une menace : le gouvernement avertit qu’il aura davantage recours au bâillon si la machine parlementaire ne tourne pas assez rondement à son goût.

Il faut dire que c’est la guerre à la Chambre des communes depuis fin mars, depuis que le gouvernement a dévoilé un document de discussion proposant des manières de réformer le fonctionnement du Parlement. Il y proposait d’instaurer le vote électronique, de réserver une période par semaine de questions destinées au premier ministre et d’abolir les demi-séances du vendredi. Il proposait surtout d’instaurer la « programmation » parlementaire, un processus qui existe en Grande-Bretagne par lequel les partis s’entendent à l’avance du temps de débat qui sera consacré à un projet de loi (et accordant au gouvernement le dernier mot en cas de désaccord). Les guerres de procédures n’étant plus possibles, le gouvernement s’épargne la responsabilité de devoir voter des bâillons.

L’opposition à Ottawa était furieuse de se faire ainsi retirer des munitions. Le Parti conservateur et le NPD ont entrepris de saisir toutes les occasions s’offrant à eux à la Chambre des communes — notamment en obligeant la tenue de votes superflus — pour ralentir les travaux parlementaires, voire les faire dérailler. Avant de partir en congé, il y a deux semaines, la Chambre des communes était embourbée. Les libéraux admettent la défaite, donc.

« On voulait discuter des moyens de faire entrer le Parlement au XXIe siècle. C’est pourquoi je voulais qu’on ait cette conversation », explique en entrevue au Devoir la leader parlementaire du gouvernement, Bardish Chagger. « Malheureusement, l’opposition ne voulait pas avoir cette conversation. »

Rétablir l'ordre au Parlement

Mme Chagger reconnaît qu’elle est mue par le désir de rétablir l’ordre au Parlement, alors que ce dernier reprend le travail lundi après le congé de Pâques. « Nous avons un programme et des engagements que nous avons pris auprès des Canadiens. Il est important de répondre aux attentes. Et mon travail en tant que leader du gouvernement est de m’assurer que les projets de loi sont débattus correctement. Alors, afin qu’on soit plus productifs, j’ai écrit une lettre à mes collègues, qui aidera peut-être à mieux travailler ensemble. »

Les homologues conservateur et néodémocrate de Mme Chagger, Candice Bergen et Murray Rankin, devaient recevoir la lettre dimanche soir. Dans cette lettre, la ministre écrit ainsi qu’elle n’ira de l’avant qu’avec les cinq promesses contenues dans le programme électoral libéral de 2015: instauration d’une période de questions hebdomadaire du premier ministre (Justin Trudeau s’est déjà prêté au jeu à deux reprises avant le congé pascal) ; élection des présidents de comités parlementaires par scrutin secret (changement sans conséquence pour le gouvernement majoritaire de M. Trudeau puisqu’il détient une majorité de sièges à ces comités) ; renforcement des mécanismes de surveillance financière, notamment par la publication d’une analyse des coûts de chaque projet de loi ; fin du recours arbitraire à la prorogation du Parlement ; et enfin, octroi au président de la Chambre du pouvoir de scinder les projets de loi omnibus.

« Ces engagements sont une réponse directe à l’abus du Parlement par Stephen Harper et son gouvernement conservateur, écrit Mme Chagger. Nous n’allons pas donner au Parti conservateur un droit de veto sur cette promesse que nous avons faite aux Canadiens. Avant l’été, nous allons déposer une motion du gouvernement à la Chambre des communes pour concrétiser ces engagements. »

Éviter les «débats interminables»



Les libéraux mettent de côté les mesures qui dérangeaient, dont la programmation des débats et l’abolition des séances du vendredi. Mais cet adoucissement du discours pourrait néanmoins braquer l’opposition. Car dans sa lettre, Mme Chagger réitère l’objectif sous-jacent à la « programmation », soit de s’assurer que le Parlement ne s’enfonce pas dans des débats interminables. Aussi avertit-elle qu’elle prendra d’autres moyens pour parvenir à ses fins.

« L’adoption de cette procédure au Canada [la programmation] aurait évité le recours à l’attribution du temps, qui perturbe les travaux de la Chambre et de ses comités. Les Canadiens nous ont élus pour mener à terme un programme ambitieux, et c’est donc avec regret, mais en toute transparence, que je tiens à vous informer que, dans les circonstances, le gouvernement devra recourir plus souvent à l’attribution du temps afin de mettre en oeuvre le vrai changement que nous avons promis. » En entrevue, Mme Chagger n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi elle prévoyait un recours accru à cet outil controversé autrement qu’en répétant qu’il fallait consacrer un « temps raisonnable » aux débats.

Séances du vendredi

En ce qui concerne la fin des séances du vendredi, Mme Chagger indique dans sa lettre que les libéraux continueront d’en discuter en caucus, et elle invite les autres partis à en faire de même. Les libéraux y voient une mesure de conciliation travail-famille, en permettant aux députés de rentrer dans leur circonscription (souvent lointaine). Le temps perdu serait récupéré en ajoutant des semaines de travaux au calendrier parlementaire.