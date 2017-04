Délais judiciaires: rencontre fédérale-provinciale à Gatineau

Les délais dans le système de justice font peut-être couler beaucoup d’encre ces jours-ci, mais ils ne semblent pas émouvoir les politiciens autant qu’on le croirait. Seulement quatre provinces et deux territoires ont dépêché leur ministre de la Justice à la rencontre fédérale-provinciale qui a lieu aujourd’hui à Gatineau.

Québec a envoyé Stéphanie Vallée, l’Ontario, l’Alberta et Terre-Neuve ont envoyé leur ministre respectif, tout comme les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. La ministre manitobaine Heather Stefanson a raté son avion (et ne participe pas par téléphone), tandis que la Colombie-Britannique n’a envoyé que des fonctionnaires à cause de l’élection qui est en cours là-bas. La Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard n’ont envoyé que des fonctionnaires.

Les ministres tentent de trouver des façons d’alléger les délais dans le système de justice dans la foulée de l’arrêt Jordan de la Cour suprême qui, au nom du droit des accusés d’être jugés dans un délai raisonnable, a plafonné à 30 mois la durée maximale d’un procès en Cour supérieure. Depuis cet arrêt, quatre hommes accusés de meurtre, dont deux au Québec, ont vu leurs accusations abandonnées. Des centaines de causes au Québec invoquent l’arrêt Jordan dans le but de faire cesser les procédures judiciaires.

Québec réclame la nomination de 14 juges pour raccourcir les délais dans son système. En fait, seuls six postes sont déjà existants et commandent une nomination fédérale — nominations qui devraient survenir dans « un délai très raisonnable », a soutenu la ministre fédérale Jody Wilson-Raybould vendredi matin. Les huit autres postes sont de nouveaux postes que Québec réclame à Ottawa.

La création de postes de juges est un processus en deux temps. La province évalue ses besoins et établit les postes qu’elle estime nécessaires. Elle soumet ensuite sa demande à Ottawa, qui doit la « valider ». Les considérations budgétaires pèsent sur le processus : c’est Ottawa qui verse le salaire des juges, tandis que la province verse celui du personnel de soutien.

La demande de huit juges de Québec est encore à l’étude, confirme-t-on du côté d’Ottawa. Le dernier budget fédéral prévoit la création de 28 nouveaux postes à l’échelle du pays. Quatorze sont déjà réservés à l’Alberta et un autre au Yukon, parce qu’ils avaient déjà soumis leurs demandes et qu’elles ont été approuvées. Les 13 postes restants seront pour l’ensemble du pays. Pour l’instant, indique Ottawa, aucune province autre que le Québec n’a soumis de demande, mais les discussions avec les fonctionnaires laissent entrevoir que de telles demandes sont imminentes. On prévoit que les 13 postes approuvés par le ministère des Finances seront en deçà de la totalité des demandes provinciales à venir. Il serait donc peu probable que Québec obtienne ses huit postes.

Par ailleurs, ces 28 nouveaux postes ne pourront être pourvus que lorsque la loi budgétaire, qui vient d’être déposée, sera adoptée par le parlement fédéral. Cela pourrait prendre encore plusieurs mois.