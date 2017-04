Une nouvelle donne

Kevin O’Leary a brouillé les cartes de la course à la direction du Parti conservateur en tirant sa révérence et en se ralliant à Maxime Bernier mercredi. Personne n’avait anticipé cette manoeuvre qui force tous les autres candidats et les militants à se demander si le député de Beauce doit avoir le champ libre.

Les quelques sondages qui ont tâté le pouls de la base conservatrice allaient tous dans le même sens à la veille du dernier débat officiel tenu mercredi soir à Toronto. L’homme d’affaires et vedette de téléréalité Kevin O’Leary menait la course.

Aucun candidat, y compris MM. O’Leary et Bernier, ne pouvait espérer obtenir la majorité des voix dès le premier tour, rendant l’issue du vote, le 27 mai prochain, incertaine. Encore aujourd’hui, tout dépendra des deuxième, troisième et autres choix des membres autorisés à voter. À ce jeu-là, a calculé M. O’Leary, il pouvait difficilement gagner, n’étant le second choix que d’une faible proportion d’électeurs. Il a aussi finalement admis qu’il n’avait aucune chance d’accroître les appuis du parti au Québec lors de la prochaine élection. Qu’il ne l’ait pas réalisé avant illustre son manque d’expérience politique et sa trop grande opinion de lui-même.

Bien des conservateurs seront déçus de son retrait, mais leur parti devrait pousser un soupir de soulagement. Kevin O’Leary, qui a passé une partie de la campagne aux États-Unis et qui a affiché une méconnaissance ahurissante du système politique canadien, leur réservait, advenant sa victoire, de mauvaises surprises et bien des dérapages.

Il prétend aujourd’hui que les Québécois ne votent que pour des chefs québécois, d’où son ralliement à M. Bernier, car ce que M. O’Leary veut à tout prix est la défaite de Justin Trudeau en 2019. Ce deuxième calcul comporte quelques failles. D’abord, rien ne garantit que ses supporteurs suivront son mot d’ordre, s’ils votent. Et si Maxime Bernier jouit de l’appui de deux députés québécois, les autres lui ont préféré Erin O’Toole, un conservateur modéré. Ce n’est pas pour rien.

M. Bernier a un programme étoffé, mais d’idéologie libertarienne, et plus radical que ce que le parti a défendu jusqu’à présent. Il mettrait la hache dans les subventions aux entreprises et de la gestion de l’offre, mettrait fin aux transferts en espèces aux provinces pour la santé, leur préférant un transfert de points d’impôt. Cette dernière solution peut être attrayante, mais à la condition que la formule de péréquation soit modifiée en conséquence. Or il parle de revoir la péréquation, mais pour en geler la valeur afin de « créer un environnement qui encouragera les provinces à réussir et à prospérer au lieu de compter sur l’aide d’autres régions du pays ».

Il abolirait la taxe sur le carbone, privatiserait Postes Canada et les aéroports, sabrerait le budget de Radio-Canada, dont le mandat serait revu, éliminerait l’impôt sur les gains en capital, limiterait à deux les paliers d’imposition, réduirait l’impôt des entreprises. L’aide au développement serait limitée à l’aide humanitaire lors de crises sanitaires et d’urgences liées aux grands conflits et aux catastrophes naturelles. Le reste des fonds servirait à abaisser les impôts et à « aider les Canadiens dans le besoin ». Et ça continue…

Les 12 autres candidats à la direction s’opposent à certaines de ses idées. S’ils veulent éviter d’avoir à les défendre lors de la prochaine élection, ils doivent trouver une solution de rechange et le faire savoir, avec retraits et ralliements à la clé. Le coup de tonnerre provoqué par M. O’Leary non seulement limite les possibilités de percée-surprise, mais oblige tout le monde à agir vite. Le parti a déjà expédié les bulletins de vote aux quelque 260 000 membres. Ces derniers pourront commencer à retourner leur bulletin au parti dans les prochains jours. Ils doivent savoir qui restent en lice.

La position de M. Bernier sur la gestion de l’offre explique en grande partie la résistance qu’il a rencontrée au Québec. Sa détermination à réduire la taille et le rôle du gouvernement peut aussi avoir un effet repoussoir comparativement aux programmes libéral et néodémocrate. Et pas seulement au Québec.

« Elvis a quitté le building », a dit Erin O’Toole mercredi soir en parlant de Kevin O’Leary, mais comme à son habitude, ce dernier a réussi à voler la vedette et à changer le cours de la campagne. Il ne faudrait quand même pas qu’il ait le dernier mot.