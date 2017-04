L’aide à mourir moins populaire dans le reste du Canada

Le rapport d’Ottawa indique que 50% des cas d’aide à mourir ont eu lieu à l’hôpital, 37% à domicile, 6% dans des résidences pour personnes âgées et 7% dans d'autres lieux.

Question de culture ou d’habitude ? L’aide médicale à mourir est moins populaire, toutes proportions gardées, dans le reste du Canada qu’au Québec, où elle est en vigueur depuis plus longtemps.

Le gouvernement fédéral a rendu public mercredi le premier rapport périodique sur l’utilisation de l’aide médicale à mourir depuis que celle-ci a été légalisée au Canada, le 17 juin 2016. Hors Québec, ce sont 507 personnes qui ont eu recours à cet ultime geste médical entre le 17 juin et le 31 décembre 2016. Au Québec, ce sont 296 malades qui l’ont obtenue pendant la même période, pour un total canadien de 803 décès.

En d’autres mots, 37 % de tous les malades ayant obtenu de l’aide à mourir étaient situés au Québec alors que les Québécois ne forment que 23 % de la population canadienne.

Disparité géographique

Le Québec pratique l’aide à mourir depuis décembre 2015. Au cours de la période antérieure à la légalisation canadienne, 167 Québécois de plus ont ainsi trouvé la mort. Ottawa calcule que l’aide médicale à mourir compte pour 0,6 % de tous les décès enregistrés au pays, ce qui est bien inférieur aux taux en vigueur dans les pays où cette pratique est légale depuis plus longtemps (3,75 % aux Pays-Bas et 1,83 % en Belgique).

La directrice générale de Dying With Dignity, Shanaaz Gokool, ne s’étonne pas de cette disparité géographique.



« Le Québec a fait des consultations approfondies sur le sujet avant de passer sa loi », rappelle-t-elle en entrevue. « Ce que nous voyons, c’est que le reste du pays n’est toujours pas prêt. Il y a des hôpitaux et des hospices qui ne sont pas prêts. »

Elle rappelle qu’ailleurs au pays des institutions religieuses boudent le service. « L’Ontario a même passé une loi autorisant les hôpitaux catholiques à s’exclure. Or, dans certaines communautés, il n’y a qu’un hôpital et il est catholique. »

Le cancer était la maladie principale dont souffraient les demandeurs (57 %), suivi des dégénérescences neurologiques (23 %). Seuls l’Alberta et le Manitoba ont fourni leur taux de refus de demandes d’aide à mourir, qui s’établit à 29 %.