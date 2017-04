O’Leary abandonne la course à la direction du PCC et se range derrière Bernier

Coup de tonnerre dans la course à la direction conservatrice : Kevin O’Leary s’apprête à jeter l’éponge et à soutenir Maxime Bernier.

À quelques heures du dernier débat des candidats à la chefferie, l’homme d’affaires annoncera qu’il se retire de la course. Un point de presse est prévu à Toronto à 16 h 30. L’avis a été envoyé par la campagne de Maxime Bernier.

Kevin O’Leary était premier dans les sondages, mais c’est aussi le candidat qui récoltait le plus d’avis négatifs. Et il ne parle toujours pas français.

La pire chose à faire pour moi, c’est de gagner la chefferie et de perdre l’élection L’homme d’affaires Kevin O’Leary

Puis, s’il était persuadé de gagner la course à la direction, il admet désormais qu’il n’aurait pu gagner l’élection générale faute d’appuis au Québec. Le meilleur candidat devient donc Maxime Bernier à ses yeux.

« C’est pour le bien du parti que je fais ça, et du pays. Parce que je ne peux pas livrer le Québec. Je ne peux pas gagner. C’est mon opinion. J’aurais aimé que ce soit différent, a-t-il expliqué en entrevue au Globe and Mail mercredi. La pire chose à faire pour moi, c’est de gagner la chefferie et de perdre l’élection. »

Le Parti conservateur organise ce mercredi soir le dernier débat de la course à la direction, à Toronto. Les militants recevront d’ici quelques jours leurs bulletins de vote par la poste et auront jusqu’au 26 mai pour le renvoyer au parti. Ils pourront, sinon, voter en personne au congrès ou dans l’un des douze bureaux de scrutin au pays jusqu’au 27 mai en après-midi — quelques heures avant que ne soit dévoilée l’identité du prochain chef.

Plus de détails suivront.