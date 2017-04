La Cour suprême prend la cause Cody en délibéré

Ottawa — La Cour suprême a finalement pris en délibéré mardi la cause Cody traitant de délais dans le système judiciaire. Le Terre-Neuvien James Cody a attendu cinq ans son procès pour trafic de stupéfiants. Les accusations contre lui ont été rejetées par le juge à cause de ce délai jugé déraisonnable. La Cour suprême doit décider si c’était la bonne décision à prendre puisque son jugement Jordan instaurant un plafond de 30 mois pour les procès en cour supérieure a été rendu postérieurement à cette affaire. Les avocats des divers camps ne s’entendent pas sur la façon de déterminer le caractère raisonnable du délai pour les causes transitoires (débutées avant l’arrêt Jordan). L’avocat de M. Cody a invité les juges à se montrer inflexibles. « Les gens derrière moi [les avocats adverses] vous invitent à recalibrer et retoucher votre arrêt », a lancé l’avocat Michael Crystal. « Mais à moins que Jordan soit appliqué de manière vigoureuse, il n’y aura aucun changement. Toutes les causes seront appelées des cas exceptionnels. »