Il faut un changement de culture

L'été dernier, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Jordan, fixant des limites quant aux délais acceptables entre le moment du dépôt des accusations et celui du procès. La Cour établissait ainsi un plafond de 18 mois pour les affaires entendues par une cour provinciale et de 30 mois pour celles devant une cour supérieure fédérale.

Notre gouvernement reconnaît qu’il faut rapidement s’attaquer à la question des délais dans notre système judiciaire. Pour y arriver, nous devons travailler main dans la main avec les provinces et les territoires car nous avons tous un rôle à jouer pour régler un problème qui ne date pas d’hier. Comme le juge Michael Moldaver, de la Cour suprême, le notait, « le problème des délais s’amplifie depuis presque 30 ans ». De plus, les réformes du droit criminel mises en oeuvre au cours de la dernière décennie, y compris le recours accru aux peines minimales obligatoires, n’ont fait qu’empirer les choses.

Bien que je mène présentement une révision de notre système de justice pénale, je ne peux pas agir seule pour résoudre la question des délais. Au Canada, l’administration de la justice relève des provinces. Ceci inclut la fourniture des services judiciaires ainsi que les procureurs de la Couronne provinciaux, qui sont responsables de la vaste majorité des poursuites pénales. D’ailleurs, 99 % des affaires criminelles sont traitées par les tribunaux qui relèvent de la compétence des provinces et dont les juges sont nommés par celles-ci. Les autres cas, souvent de nature grave et complexe, sont traités par les juges de nomination fédérale.

Dernièrement, plusieurs ont souligné que six sièges demeurent vacants parmi les juges de nomination fédérale au Québec. De plus, certaines provinces, dont le Québec, ont récemment demandé l’ajout de juges de nomination fédérale. Or, notre gouvernement agit : j’ai déjà nommé trois juges au Québec et je vais pourvoir les six postes encore vacants le plus rapidement possible. Le budget 2017 prévoit l’ajout de 28 nouveaux postes de juges de nomination fédérale à travers le pays, dont l’allocation par province et territoire sera faite aussitôt que le budget sera adopté par le Parlement.

Un problème plus complexe

Mais prenons le temps de mettre les choses en contexte. En effet, la nomination de six juges au Québec (à savoir 3,6 % des 163 juges de nomination fédérale) et même l’ajout de juges ne suffiront pas à résoudre la question des délais. Le problème est beaucoup plus complexe et profond, sans compter que les délais médians dans le traitement des dossiers varient considérablement d’une province à l’autre.

Comme la Cour suprême elle-même l’a énoncé dans l’affaire Jordan, un changement de culture au sein du système de justice pénale est nécessaire afin que cesse la complaisance en matière de délais. Cela requiert une nouvelle approche de la part de tous les intervenants.

C’est la raison pour laquelle je travaille en étroite collaboration avec mes collègues provinciaux et territoriaux afin de faciliter ce changement de culture. J’ai ainsi convoqué une réunion fédérale-provinciale-territoriale des ministres de la Justice vendredi prochain qui sera coanimée par la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée. Nous nous pencherons sur les réformes législatives susceptibles de réduire les délais en matière pénale ainsi que sur les meilleures pratiques qui ont déjà permis de s’y attaquer dans certaines collectivités publiques. Toutes les options sont sur la table.

Je tiens d’ailleurs à souligner les efforts récents du Québec en ce domaine, notamment l’ajout de ressources pour l’embauche de juges à la Cour du Québec, de procureurs et de personnel de soutien. Je souhaite que la ministre Vallée partage les leçons que son gouvernement a tirées de son expérience récente lors de notre rencontre.

Un dialogue constructif entre tous les intervenants de notre système de justice pénale ne consiste pas à montrer du doigt ou à faire porter le blâme à qui que ce soit. Nous avons tous un rôle à jouer et nous devons tous collaborer afin d’opérer ce changement de culture dont notre système a besoin.