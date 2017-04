L’inspection des conteneurs vides n’est plus la règle

Les milliers de conteneurs vides qui quittent le Port de Montréal tous les jours pour être transportés vers des exportateurs ne sont plus systématiquement inspectés. Une pratique qui risque d’être élargie. Et qui inquiète grandement le syndicat d’employés responsables du contrôle de ces cargaisons, qui craint que certaines marchandises ne se faufilent au pays à bord d’un de ces énormes caissons.

Deux exploitants gèrent les terminaux du Port de Montréal : Termont et Montreal Gateway Terminals. Ce dernier n’exige plus, depuis novembre dernier, la vérification visuelle systématique des conteneurs vides qui quittent les lieux. Les camionneurs qui les transportent ont la discrétion d’ouvrir leur cargo ou non. « L’objectif de cette modification est de favoriser la fluidité des opérations au camionnage », explique l’entreprise dans un courriel obtenu par Le Devoir. Termont souhaite lui emboîter le pas.

Tout cela pour gagner du temps, s’indigne le vice-président du syndicat des vérificateurs des conteneurs, Albert Batten de l’Association internationale des débardeurs.

« On ne sait pas ce qui se trouve à l’intérieur de ces conteneurs. Ils arrivent d’Afghanistan, d’Irak, de n’importe où », déplore-t-il, se confiant au Devoir. Pas moins de 2500 caissons de vingt à trente pieds transitent tous les jours au Port. Ils pourraient contenir des drogues, des armes ou encore des migrants. Les vérificateurs ont déjà trouvé des insectes, des déchets, ou encore des palettes de plastique sans savoir ce qu’elles pouvaient dissimuler.

« Tout ce qui se faufile, c’est de trop. Il faut 30 secondes pour regarder à l’intérieur du conteneur et le refermer. C’est 30 secondes qui pourraient sauver une vie un jour. Cela pourrait éviter des problèmes. 30 secondes, ce n’est rien comparé aux dégâts que cela pourrait causer. C’est ridicule », martèle M. Batten, en notant que le Port de Montréal n’est qu’à quelques minutes du centre-ville et de tous ses résidants.

M. Batten devait rencontrer lundi les deux exploitants, accompagnés de leurs représentants de l’Association des employeurs maritimes. La réunion a été annulée à la dernière minute car l’un des intervenants était malade, a-t-on prétexté, en lui reprochant d’avoir partagé ses craintes avec Le Devoir.

En tout respect des règles ?

Le Port de Montréal argue que « tous les partenaires portuaires respectent toutes les règles et normes de la Loi sur la sûreté maritime ». Le vice-président de l’Association des employeurs maritimes, Normand Daoust, est du même avis. « Nous, on croit que les compagnies ont fait leurs devoirs et que ça a été fait [le changement de réglementation] dans tout le respect des employés. » Les entreprises Termont et Montreal Gateway Terminals n’ont pas rappelé Le Devoir.

Transports Canada a cependant confirmé qu’il « n’a pas encore examiné les modifications proposées par le Port de Montréal ». Albert Batten espère que le ministère les rejettera. Transports Canada n’établit que des barèmes généraux et laisse le soin aux installations portuaires d’établir leurs règles précises, qu’il doit approuver par la suite.

Or, M. Batten, qui représente des ports de toute la côte est canadienne et américaine, est catégorique : la nouvelle procédure n’existe nulle part d’autre. « Personne ne fait cela. Vous ne pouvez pas. Ça n’a aucun sens. »

Et il craint que les quelque 130 vérificateurs du Port de Montréal paient les frais de ce changement. La GRC lui aurait indiqué qu’en cas d’incident impliquant un conteneur ayant quitté le Port, tous ceux ayant pris part à la chaîne de contrôle feraient l’objet d’une enquête. « On risque notre gagne-pain avec des gens qui n’ont aucun lien avec le Port. Un camionneur qui a commencé à travailler il y a une semaine […] il peut venir ici, récupérer un conteneur vide, y mettre quelque chose avant d’aller au portail et il n’a qu’à dire qu’il ne veut pas ouvrir son cargo. »