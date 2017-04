Ottawa veut réduire de moitié le nombre d'itinérants les plus difficiles à aider

Le gouvernement fédéral cherche à réduire de moitié le nombre de sans-abri les plus difficiles à aider. Des experts affirment qu'une telle démarche pourrait être un élément clé vers la fin de l'itinérance au pays.La future Stratégie nationale sur le logement vise à abaisser de 50 % le nombre de sans-abri « chroniques » et d'itinérants « épisodiques », ont confirmé des sources à La Presse canadienne.On souhaite se pencher sur ceux ne fréquentant pas des centres d'hébergement pour itinérants et pour qui il est plus ardu d'obtenir du soutien à travers les programmes traditionnels.Les itinérants « épisodiques » sont ceux qui se retrouvent dans la rue à plusieurs moments dans leur vie ou de façon répétitive.Ottawa estime ainsi que le nombre de sans-abri « chroniques » et « épisodique » sera, à terme, de 25 000. En d'autres mots, les libéraux pensent pouvoir réduire les cas de 12 500 d'ici à dans 11 ans.Cette cible laisse entendre qu'Ottawa est ouvert à de nouvelles avenues pour faire face à l'enjeu de l'itinérance.Le président de l'Alliance canadienne pour mettre fin à l'itinérance (ACMFI), Tim Richter, estime qu'il est « assez clair » que le gouvernement « investit l'argent différemment ».Il croit en outre que les cibles évoquées par Ottawa son conservatrices et qu'avec la quantité d'argent injectée, « beaucoup plus » peut être fait.La clé à l'atteinte des objectifs dépendra toutefois du plan final à venir et des programmes de financement sur lesquels les gouvernements fédéral et provinciaux s'entendront, a relevé le directeur de L'Observatoire canadien sur l'itinérance (OCI), Stephen Gaetz.