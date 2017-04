Les menottes libérales

Le directeur parlementaire du budget (DPB) n’existe que depuis 11 ans et on se demande comment on pourrait s’en passer. Sans lui, bien des secrets financiers du gouvernement Harper seraient restés sous le boisseau. L’opposition l’avait en affection et les libéraux promettaient même de le rendre encore plus indépendant. Une promesse qu’ils viennent malheureusement d’oublier…

Leur dernier projet de loi budgétaire omnibus propose une indépendance de façade. Le DPB aurait un statut similaire à celui du vérificateur général et des autres fonctionnaires du Parlement, mais, contrairement à eux, il serait « sous l’autorité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes », qui pourraient encadrer sa gestion.

Il devrait même leur soumettre pour approbation son plan de travail annuel. Les présidents pourraient, avant de se prononcer, consulter les présidents des comités des finances des deux Chambres et celui d’un futur comité mixte. Bienvenue la lourdeur bureaucratique et, potentiellement, l’interférence politique ! Et on n’a rien prévu pour dénouer une éventuelle impasse.

Pareille procédure n’avantagerait que le gouvernement puisque le DPB ne pourrait plus entreprendre d’études de son cru qui ne seraient pas inscrites dans son plan annuel. Fini les initiatives pour répondre aux imprévus.

Ce n’est pas tout. Actuellement, tout député, sénateur ou comité peut demander au DPB « d’évaluer le coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement ». Ce sont d’ailleurs des demandes individuelles du genre qui ont mené à ses rapports sur le coût de la mission en Afghanistan, des F-35, de l’Allocation canadienne pour enfants ou des réductions d’impôt annoncées l’an dernier.

Les libéraux ne réserveraient qu’aux comités le droit de faire ces demandes, ce qui est bien commode quand, majoritaire, on contrôle lesdits comités. Les députés et sénateurs pourraient seulement demander une évaluation de leurs propres projets de loi, motions ou amendements. Des broutilles ! Par contre, les partis politiques pourraient se tourner vers le DPB pour évaluer leurs promesses électorales !

Malheureusement, l’adoption de ces changements qui réduiraient la capacité des parlementaires de tenir le gouvernement pour responsable est pratiquement assurée, tout projet de loi budgétaire étant soumis à la discipline de parti.

À moins que… les députés libéraux se tiennent debout et fassent pression sur leur gouvernement pour qu’il retire cette réforme du projet de loi et la confie aux parlementaires. Les libéraux auraient intérêt à le faire. Sinon, le jour où ils retourneront sur les banquettes de l’opposition, ce ne sera pas seulement le DPB qui sera menotté, mais eux aussi.