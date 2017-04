Un colis suspect force l’évacuation d’une partie du Parlement à Ottawa

Ottawa — Un colis suspect a forcé l’évacuation d’une partie de l’édifice central du parlement, à Ottawa, mardi avant-midi.



Le colis se trouvait à l’extérieur, sous la tour de la Paix, à l’avant de l’édifice.



Peu après midi, tout est revenu à la normale et les portes, côté sud, ont été rouvertes.



Le colis, qui semblait être un sac de plastique contenant quelques vêtements, s’est avéré inoffensif.



Un homme a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de méfait.



Les parlementaires ne siègent pas cette semaine. Mais alors que députés et sénateurs ne sont pas à leurs bureaux, des centaines d’employés travaillent dans l’édifice du Centre. Tous les bureaux côté sud de l’édifice ont été évacués.



L’ordre d’évacuation a interrompu les visites touristiques.