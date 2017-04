Qui et comment?

Il était plus que temps qu’un gouvernement entreprenne de mettre fin à la prohibition de la marijuana à des fins récréatives. Le trop grand empressement du gouvernement Trudeau et le manque de consultations des provinces par Ottawa posent toutefois le risque de mener à des ratés.

L'inefficacité de l’approche répressive, avec effets pervers à la clé, n’est plus à démontrer. Elle a donné le champ libre au crime organisé sans pour autant contrer la hausse de la consommation, celle des jeunes Canadiens étant l’une des plus élevées des pays industrialisés. La prohibition accapare les effectifs policiers, engorge les tribunaux, freine les campagnes pour une consommation responsable, ce qui contrecarre nombre d’objectifs de santé publique.

C’est pour ces raisons que les libéraux ont appuyé la légalisation lors de leur congrès de 2012. La promesse les a bien servis en 2015 et des calculs politiques expliquent peut-être qu’ils s’y accrochent, mais cette politique demeure la bonne. Il en va autrement de la manière.

En vertu du projet de loi C-45, le gouvernement fédéral encadrerait la production et la transformation du cannabis, sa promotion et son emballage. Il contrôlerait la qualité des produits, et de nouvelles sanctions très sévères seraient imposées à quiconque fournirait de la marijuana à un mineur ou l’inciterait à participer au trafic illégal. Notez que nombre de détails ne seront connus qu’à la publication du projet de réglementation.

Ces mesures sont nécessaires mais insuffisantes pour atteindre l’objectif sans cesse évoqué par Justin Trudeau pour justifier sa politique, celui d’empêcher les jeunes d’avoir accès au cannabis. En fait, la plus grosse part du fardeau incombera aux provinces, qui devront encadrer la vente et la distribution. On parle donc de permis, d’inspection, d’activités de suivi et de révision de zonage. Élaborer un tel cadre est une tâche complexe et colossale que le fédéral leur demande d’accomplir en seulement 15 mois puisqu’il espère voir la marijuana devenir légale en juillet 2018.

Tout le monde savait que ça s’en venait et, depuis le dépôt du rapport du groupe de travail présidé par l’ancienne ministre Anne McLellan l’automne dernier, on se doutait, par exemple, que l’âge légal minimal pour possession de marijuana serait de 18 ans et la quantité maximale permise, 30 grammes. Mais ce n’est que jeudi que les provinces ont pris connaissance des balises qu’elles devront respecter.

Plusieurs provinces, contrairement au Québec, n’ont pas attendu ces détails pour amorcer le travail, mais peu importe leurs préparatifs, l’échéancier pourrait se révéler trop serré pour tout le monde. Le groupe de travail avait pourtant recommandé au gouvernement fédéral de « veiller à ce que la capacité soit développée parmi tous les ordres de gouvernement AVANT le lancement du régime réglementaire ». (Nous soulignons.) Cette façon de traiter des partenaires essentiels à la réussite de cette petite révolution est simplement inacceptable dans une fédération qui se respecte.

De plus, Ottawa n’a annoncé aucune aide financière pour soutenir les provinces dans leur tâche, pour la prévention ou pour équiper les services policiers de l’équipement nécessaire aux contrôles routiers. Québec, la Saskatchewan et les autres ont raison de rouspéter. Et ce n’est que « dans les mois à venir » que le gouvernement fédéral « communiquera plus de renseignements sur un nouveau système de droits de permis et de taxes d’accise ». Bref, les provinces doivent se mouiller sans savoir si elles pourront éponger la facture.

Comme nous l’avons déjà dit dans ces pages, le défi que pose la réalisation de cette réforme historique est de le faire de façon responsable, ce qui exige d’y mettre le temps nécessaire. Ottawa doit rassurer les provinces à ce chapitre, modifier la date butoir et ouvrir ses goussets. Sinon, il prend le risque de se lancer sans un filet bien ficelé.

Un délai ne doit pas pour autant être synonyme d’inaction. Il doit permettre de mettre en place des mesures de transition pour éviter que des jeunes se retrouvent encore avec un casier judiciaire après avoir été reconnus coupables de possession simple. Il faut immédiatement décriminaliser cette infraction pour y substituer le système de contraventions prévu dans le projet de loi.

Cela aurait aussi l’avantage d’atténuer la pression sur un système judiciaire croulant sous les délais et de libérer les forces policières, pour qui il serait plus utile de contrer dès maintenant les éventuelles tentatives du crime organisé d’investir ce futur pan de l’économie légale.