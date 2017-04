Exception culturelle: Luc Fortin appelle à la vigilance

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, appelle à la vigilance ses homologues canadiens sur les risques de voir torpiller les clauses d’exception protégeant les industries culturelles lors de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). « C’est un enjeu qui touche l’ensemble du Canada. […] Il faut être vigilant », a affirmé M. Fortin dans un bref entretien avec Le Devoir jeudi. La question sera abordée lors d’une rencontre entre les ministres et hauts fonctionnaires provinciaux, territoriaux et fédéraux cet été en Estrie, a-t-il fait remarquer. À Ottawa, le député néodémocrate Pierre Nantel a rappelé à la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, que l’exception culturelle consacrée dans différents traités de libre-échange, y compris l’ALENA, « [protège] notre cinéma, notre chanson, bref, notre culture québécoise devant le rouleau compresseur américain ». « Ce n’est pas négociable », a-t-il fait valoir. Mme Joly dit être « prête » à se battre avec le gouvernement Trump. « La diversité culturelle est au coeur de mon action. Voilà pourquoi je travaille sur les plans national et international afin de préserver la diversité culturelle à l’ère numérique. »