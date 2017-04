Élections partielles: un portrait inchangé

Les élections partielles de lundi n'ont pas modifié la carte électorale canadienne.



La libérale Emmanuella Lambropoulos a remporté l’élection partielle dans la circonscription montréalaise de Saint-Laurent. Au moment d'écrire ces lignes, elle avait plus de 56 % des voix, loin devant le conservateur Jimmy Yu.



Le comté, un véritable château fort libéral, était vacant depuis le départ de l’ex-ministre libéral Stéphane Dion en janvier dernier. La nouvelle élue, enseignante au secondaire habitant la circonscription, avait semé la surprise le mois dernier en remportant l’investiture contre Yolande James.



Les électeurs de quatre autres circonscriptions — deux en Ontario et deux en Alberta — étaient appelés à voter lundi soir. Les bureaux de vote ont fermé à 21 h 30. Dans Ottawa-Vanier, autre château fort libéral, la favorite, la libérale Mona Fortier, avait une avance confortable sur la néodémocrate Emilie Taman et s’apprêtait à remplacer Mauril Bélanger.



Dans Markham-Thornhill, l’ancienne circonscription de John McCallum, la libérale Mary Ng disposait également d’une bonne avance sur le conservateur Ragavan Paranchothy. En Alberta, sans surprise, le conservateur Bob Benzen a repris le siège de l’ex-premier ministre Stephen Harper dans Calgary-Heritage avec près de 70 % des voix, alors que sa collègue de Calgary-Midnapore, Stephanie Kusie, en faisait tout autant dans l’ancienne circonscription de l’ex-ministre Jason Kenney.