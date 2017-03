Des doutes justifiés

Trudeau et la Chine

Le gouvernement Trudeau ne ménage pas ses efforts pour établir de bonnes relations avec la Chine avec, dans sa mire, l’ouverture de ce gigantesque marché aux entreprises canadiennes. Mais jusqu’où est-il prêt à aller pour amadouer les autorités chinoises ? La question se pose, et avec un brin d’inquiétude, après l’autorisation de l’achat d’une firme de haute technologie montréalaise par une entreprise chinoise.

Malgré les avertissements des services de renseignement et de la Défense, le gouvernement libéral a autorisé l’acquisition d’ITF Technologies par O-Net Communications, une compagnie de Hong Kong détenue en partie par une société d’État chinoise. ITF est spécialisée dans la fabrication de lasers à fibre optique utilisés dans le domaine des télécommunications et à des fins médicales, industrielles et… militaires.

La décision, annoncée lundi, a des allures de geste d’apaisement à l’endroit de Beijing, quelques jours à peine après une sortie bien sentie du nouvel ambassadeur chinois au Canada, Lu Shaye. En poste depuis seulement quelques semaines, M. Lu a opté pour la fermeté, si ce n’est l’intimidation, lors d’une entrevue au Globe and Mail.

La négociation d’un accord de libre-échange et l’examen des investissements étrangers ne doivent pas être brouillés par des considérations de sécurité nationale ou de droits de la personne, a-t-il averti. Comme par hasard, c’est la sécurité nationale qui a mené les conservateurs à rejeter, en juillet 2015, l’acquisition d’ITF par O-Net.

Beijing voudrait aussi que le Canada abandonne les restrictions visant les investissements par des sociétés d’État étrangères, en particulier les siennes. La Chine, qui a faim de ressources et de technologies, veut avoir le champ libre. La plupart de ses grandes entreprises sont toutefois contrôlées en tout ou en partie par le gouvernement et les intérêts stratégiques et économiques de Beijing ont souvent préséance.

À la suite de cette entrevue, le gouvernement canadien a fait savoir qu’il n’était pas question d’ignorer la question des droits de la personne. Il faudra attendre pour en juger puisqu’il pourrait s’écouler des années avant la conclusion d’un éventuel accord.

Mais ce n’est pas le seul projet que les libéraux ont en tête. Ils ont accepté l’automne dernier d’amorcer des discussions autour d’un possible traité d’extradition. Là encore, on devine un désir de plaire à Beijing, qui en rêve depuis 15 ans. Devant le tollé que l’idée a provoqué, on dit maintenant à Ottawa que les chances d’y arriver sont minces.

Les chances que les Canadiens l’approuvent aussi. La Chine est un régime totalitaire où la primauté du droit et l’indépendance de la magistrature font défaut. Les détentions arbitraires d’avocats défendant les droits de la personne se multiplient, tout comme les cas de cadres condamnés pour corruption sur base d’aveux obtenus sous la torture.

Deux anciens directeurs du SCRS ont fait part de leur opposition au Globe and Mail mercredi. Des groupes de défense des droits de la personne sont du même avis. Ce sentiment est partagé par les Australiens au point où Canberra a dû renoncer la semaine dernière à ratifier son traité d’extradition avec la Chine.

Dans ce contexte, les Canadiens sont en droit de connaître les raisons de l’approbation de l’achat d’ITF par O-Net. Cela permettrait d’évaluer l’attitude du gouvernement par rapport à la Chine. Est-il trop accommodant ou naïf ? Pourra-t-on lui faire confiance quand il sera question de libre-échange et de droits de la personne ?

Ottawa dit que la vente est assortie de conditions permettant de limiter les risques en matière de sécurité nationale, mais que les dévoiler pourrait la compromettre. Bref, croyez-nous sur parole ! L’opposition s’insurge, et avec raison. La transparence s’impose, et plus tôt que tard.