La surenchère

Les candidats à la direction du Parti conservateur avaient encerclé la date du 28 mars sur leur calendrier, la dernière journée pour recruter de nouveaux membres qui pourront choisir le prochain chef. Le sprint final de recrutement a donné lieu à une véritable surenchère, notamment entre les deux candidats perçus comme les meneurs, le tout sur le dos des migrants qui croisent la frontière dans le désordre et la confusion depuis le début de l’année. Ils ont visiblement conclu qu’il était maintenant acceptable, et probablement payant, d’aller jouer dans les platebandes de Kellie Leitch, la promotrice des tests sur les valeurs canadiennes pour les nouveaux arrivants.

Kevin O’Leary a ouvert les hostilités, et le mot n’est pas trop fort, en suggérant lundi de recourir à l’équivalent de l’arsenal nucléaire du point de vue législatif pour traiter les cas de ces réfugiés potentiels. Il propose l’utilisation de la clause dérogatoire, qui permet au gouvernement de contourner des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. La manoeuvre ne permet cependant pas au Canada de se soustraire à ses obligations internationales sur les réfugiés. Une fois ce brouillard levé dans le camp O’Leary, on a compris que le candidat veut suspendre l’application du jugement Singh de 1985, qui garantit aux demandeurs le droit à une audience en bonne et due forme pour établir leur crédibilité. Les migrants interceptés ces jours-ci au Québec et au Manitoba pourraient être privés d’un accès au processus, mais il est moins évident qu’ils seraient pour autant déportés tout de go vers les États-Unis. Les experts ne s’entendent pas là-dessus.

Ce n’est pas un hasard si celui qui est perçu comme le principal rival d’O’Leary, au premier tour du moins, a décidé de rempiler. Maxime Bernier propose d’augmenter les ressources pour gérer la situation actuelle. Le déploiement des Forces armées sur le vaste terrain à couvrir est à envisager sérieusement, puisqu’on les utilise « lorsqu’on fait face à des catastrophes naturelles dans ce pays », de préciser M. Bernier !

Le recours à la clause dérogatoire, ou « nonobstant », n’est pas à exclure pour combler les brèches législatives, selon lui.

Les deux hommes mettent l’accent sur cet enjeu au moment où on perçoit un certain flou du côté du gouvernement Trudeau, qui hésite encore à qualifier le phénomène à la frontière. Des ressources additionnelles ont été déployées dans les régions touchées, mais on n’a pas assisté à une annonce en grande pompe, qui aurait conféré un caractère d’urgence ou de crise à la situation.

Une ouverture, donc, pour des candidats encore loin d’être dans le centre de décision, alors que leur parti propose pour l’instant d’arrêter et de porter des accusations contre ceux qui traversent la frontière hors des points d’entrée établis. Ce ne sera pas évident pour ceux qui réclament le statut de réfugié après leur arrestation.

Messieurs O’Leary et Bernier ont finalement décidé de sauter dans l’arène de l’immigration où seul Steven Blaney osait parfois se frotter à Kellie Leitch. La campagne Leitch avait démarré en trombe l’automne dernier quand elle a proposé d’instaurer des tests sur les valeurs canadiennes aux nouveaux venus. Ses réjouissances au soir de la victoire de Donald Trump ont achevé de l’étiqueter comme toxique dans la course à la direction, du moins parmi ses rivaux. Le débat s’est enflammé autour des valeurs elles-mêmes, et Mme Leitch n’a rien éteint, au contraire, en évoquant des tests à imposer à tous les visiteurs entrant au pays et en adoptant une rhétorique trumpienne à l’égard des « élites ».

On lui attribuait alors un opportunisme politique un peu primaire doublé d’un calcul politique à court terme. C’était bien beau de courtiser et de marquer des points du côté de la droite plus dure, moins tolérante et moins ouverte, mais pensait-elle à l’après-course, quand viendrait le temps de convaincre les électeurs plus près du centre dans le cadre d’un scrutin général ?

Eh bien, quelques sondages plus tard sur la tolérance moins grande qu’on le croyait des Canadiens ainsi que sur leur perte de confiance envers les décideurs politiques ou du monde des affaires, et tout indique que les O’Leary et Bernier ont jugé que le plafond des appuis dans l’ensemble de la population n’était pas si bas.

Mme Leitch a monopolisé l’attention pendant quelques mois grâce à sa position controversée, mais populaire. La multiplication des candidatures a fait en sorte que ceux qui se disent électeurs conservateurs ont commencé à regarder ailleurs selon les plus récents sondages.

Un indice de la CBC basé sur le financement, les appuis au caucus et les sondages la place au cinquième rang malgré la popularité de son thème central. Probablement parce qu’elle est perçue comme la candidate d’un seul enjeu, contrairement à ses rivaux O’Leary et Bernier, qui font maintenant du rattrapage sur la question de l’immigration.