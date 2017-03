Ottawa veut légaliser le cannabis en 2018

Ottawa — Le gouvernement libéral de Justin Trudeau présentera un projet de loi dans les prochaines semaines pour que le cannabis à usage récréatif soit légalisé le 1er juillet 2018, a-t-on appris lundi.

Alors que le gouvernement Trudeau a plusieurs fois répété sa volonté de présenter un projet de loi d’ici l’été, l’entourage du premier ministre a pris connaissance de la date précise de son entrée en vigueur lors d’une réunion dimanche, selon une source anonyme du média public CBC.

Contacté par l’AFP, le porte-parole du premier ministre n’a pas confirmé les dates avancées par les médias, faisant état d’une présentation du projet de loi le 10 avril et de la légalisation du cannabis à usage récréatif en juillet 2018.

« Notre objectif a toujours été de présenter le projet de loi ce printemps », a néanmoins précisé ce porte-parole, Cameron Ahmad.

Les nouvelles réglementations seraient basées sur les recommandations d’un comité d’experts nommé par le gouvernement fédéral, selon les informations de CBC.

Le gouvernement fédéral fixerait les normes sanitaires et les provinces auraient la responsabilité de mettre en place les réseaux de distribution pour encadrer la vente du cannabis.

L’achat et la consommation de cannabis seraient réservés aux personnes majeures (18 ou 19 ans selon les provinces), et tout trafic ou vente aux plus jeunes serait passible de poursuites pénales.

Les individus auraient également le droit de cultiver jusqu’à quatre plants de cannabis pour leur usage personnel.

La possession de cannabis dans l’espace public serait cependant restreinte à une trentaine de grammes.

Alors que de nombreux magasins de cannabis ouvrent (et sont aussitôt fermés par les autorités) dans les métropoles canadiennes pour tenter de mettre un pied dans ce marché potentiellement lucratif, le gouvernement a rappelé que les lois actuelles doivent être respectées jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

« Tant que nous n’avons pas de cadre légal pour contrôler et réguler la marijuana, les lois actuelles s’appliquent », a rappelé Justin Trudeau début mars.