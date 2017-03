À quand une motion contre la québécophobie?

La motion controversée contre l’islamophobie a finalement été adoptée à Ottawa. Et si on réfléchissait maintenant aux Communes à la possibilité d’en adopter une contre la « québécophobie » (un néologisme qu’il faudrait adopter).

Reconnaissons-le : la prose et les propos fielleux à l’encontre du Québec (lire le Québec français) sont plus fréquents que jamais dans le Canada anglais. Et l’article merdique d’Andrew Potter paru dans le dernier Maclean’s est la goutte qui a fait déborder le vase (Potter s’est excusé, mais pas Maclean’s).

Mais ne rêvons pas en couleurs, les poules auront des dents avant que cela se produise à Ottawa.