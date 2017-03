Un français qui s’étiole

Madame Cornellier,

On peut dénoncer les mots creux des hommes et des femmes politiques lorsqu’ils parlent de l’avenir de la langue française à Montréal, au Québec et au Canada. Il leur est difficile de faire autrement. Le français s’étiole sur l’ensemble du territoire canadien : 50 % de locuteurs vers 1825, 36 % en 1850, 29 % en 1951, 23 % en 2001, 21 % en 2036 pense-t-on. La fédération marque cette année son 150e anniversaire. Comme dirait Raymond Devos : c’est réussi !

Peut-on stopper la débandade ? Inutile d’employer des cataplasmes, des solutions partielles : francisation des travailleurs, campagne de bon parler, amélioration de l’enseignement du français, enseignes plus grandes en français, entreprises fédérales soumises à la Charte, publication de répertoires correctifs, etc. Mieux vaudrait penser à faire du Québec un État plus autonome, plus indépendant, plus fort, souverain s’il le faut : un territoire où le français serait normal, rentable, bien perçu, utilisé à plein temps et dans tous les domaines, idéalisé même, et cela, sans mettre en péril la langue anglaise et les nombreuses langues parlées et enseignées ici.

Le problème du français est global au Québec et au Canada. Il faut que nos politiques, hommes ou femmes, visent haut et voient loin. La génération en place n’est pas la première — sans doute la dixième — à observer le recul. L’étude des deux derniers siècles canadiens devrait au moins indiquer les sentiers à éviter.