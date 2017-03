Moins de Canadiens ont été refoulés à la frontière

Il existe plus de 60 raisons pour être refoulé à la frontière américaine.

Un moins grand nombre de Canadiens ont été refusés aux douanes par les États-Unis au cours des derniers mois malgré les inquiétudes grandissantes à ce sujet depuis l’arrivée à la Maison-Blanche de Donald Trump, indiquent des données obtenues par La Presse canadienne.

Le nombre de Canadiens ayant été refusés aux points de passage terrestre obligatoires entre le mois d’octobre dernier et la fin de février a chuté de 8,5 pour cent par rapport à la même période de cinq mois, un an auparavant, selon des données du gouvernement américain.

Le nombre total de touristes canadiens n’ayant pu accéder au territoire américain a également diminué : 6875 des 12 991 027 touristes canadiens ont été refoulés à la frontière, un taux de 0,05 pour cent. Entre octobre 2015 et février 2016, ce chiffre s’élevait à 7619 sur 13 173 1000, un taux de 0,06 pour cent.

Ces données, confirmées par l’agence des services frontaliers américains, contredisent les nombreux reportages anecdotiques sur des Canadiens s’étant vu refuser l’entrée chez l’Oncle Sam.

Une étude plus poussée des données révèle aussi une forte diminution du nombre de Canadiens refusés à la frontière américaine au cours des deux premiers mois de l’année : 2600 comparativement aux 3500 qui l’avaient été en janvier et février 2016.

Les défenseurs de l’immigration et des droits de la personne au Canada conseillent de lire ces données avec prudence. Selon eux, elles ne révèlent pas toute la réalité.

Lorne Waldman, un avocat spécialisé en droit de l’immigration, dit recevoir un plus grand nombre d’appels de gens prévoyant faire un séjour aux États-Unis qui veulent s’assurer d’avoir les bons documents. La diminution du taux de refus peut être attribuable au fait que les gens sont tout simplement mieux préparés qu’auparavant. « Les gens au Canada avaient l’habitude de tenir pour acquis qu’il n’avait qu’à se rendre à la frontière, mais ce n’est plus le cas, souligne-t-il. La prise de conscience résultant de toute la publicité entourant l’immigration a amené les gens à être plus prudents à ce sujet. »

Les nouvelles données américaines n’identifient pas les causes des refus. Il existe plus de 60 raisons pour être refoulé à la frontière américaine.

Me Waldman ajoute que la baisse des refus signifie peut-être qu’un moins grand nombre de Canadiens se rendent aux États-Unis. Après tout, avance-t-il, un certain nombre de groupes et d’organisations ont annoncé qu’ils avaient annulé des séjours en sol américain.