Pas encore de plan de mission de paix à l’ONU : Trudeau appelle à la patience

Il ne faut pas tirer de conclusion hâtive du fait que le Canada n’a pas encore formellement déposé son plan de déploiement de Casques bleus auprès des Nations unies, a soutenu samedi Justin Trudeau.

Le premier ministre a cependant tenu à signaler, lors d’une brève mêlée de presse avant la réunion du caucus libéral, que le Canada était certes « fier » de ses contributions passées aux opérations missions de paix, mais qu’il avait aussi eu « des moments très difficiles » en Afrique.

Le réseau CBC a rapporté vendredi que les Nations unies attendaient toujours des « résultats concrets » de la promesse libérale. Selon une source onusienne citée dans l’article, le Canada n’a toujours pas déposé l’avis officiel que les États membres doivent fournir sur leurs intentions.

Mais Justin Trudeau a voulu minimiser la chose, samedi matin, plaidant que le gouvernement canadien demeurait « engagé », mais qu’il vaut mieux « prendre notre temps pour s’assurer qu’on fasse la bonne chose ».

Engagement

En août dernier, le gouvernement libéral a annoncé son engagement de déployer jusqu’à 600 militaires et 150 policiers canadiens pour contribuer à des missions de paix sous l’égide des Nations unies.

Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, avait passé les mois suivants à promettre un plan avant 2017. Il n’a toujours pas été déposé, l’arrivée au pouvoir du président Donald Trump aux États-Unis ayant amené le Canada à prendre une pause afin de réévaluer sa stratégie.

La liste spéculative des pays où les forces canadiennes pourraient se retrouver stationnées comprend plusieurs nations situées en Afrique, dont la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, ainsi que le Mali.

Caucus uni

Justin Trudeau a tenu à assurer samedi qu’il n’existait pas de division au sein de son caucus, et ce, même si les députés d’arrière-ban ont massivement défié le cabinet — et le premier ministre lui-même — en appuyant un projet de loi sur la discrimination génétique il y a trois semaines.

« Au contraire, moi ça fait bien des années que je suis au sein du Parti libéral, et j’ai rarement vu un caucus uni comme on l’est. On est axés sur la croissance pour la classe moyenne, de bien servir nos citoyens, et ça paraît dans toutes nos discussions », a-t-il affirmé.

Plusieurs députés et ministres ont eux aussi assuré au cours des derniers jours qu’il n’y avait pas de bisbille au sein des troupes libérales. Les votes libres que permet le premier ministre pour certains projets de loi sont simplement l’expression de leur indépendance, plaident-ils.

« La façon de l’interpréter, c’est que les députés sont capables d’une indépendance d’esprit, et c’est quelque chose de positif », a argué samedi Sean Fraser, un élu de la Nouvelle-Écosse, avant de s’engouffrer dans la salle de réunion du caucus.

Les députés libéraux ont prolongé leur semaine à Ottawa pour prendre part à cette rencontre, qui se tient au parlement. La réunion s’est amorcée vendredi, et elle doit se clôturer samedi après-midi.