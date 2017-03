La guerre de procédures se poursuit à Ottawa

La demi-heure de retard avec laquelle a été déposé le budget fédéral mercredi laisse-t-elle présager ce qui attend la Chambre des communes au cours des prochaines semaines ? Une guerre de procédures à propos de la réforme du Parlement s’est engagée à Ottawa, et elle ralentit les travaux.

Les journalistes qui étaient enfermés depuis le petit matin mercredi pour décortiquer le second budget du ministre des Finances ne comprenaient pas ce qui se passait : il était 16 heures passées et ils ne pouvaient pas quitter le huis clos parce que Bill Morneau n’avait toujours pas entamé son discours à la Chambre des communes. C’est que l’opposition avait réussi à imposer la tenue d’un vote, exigeant la poursuite des travaux, retardant lesdits travaux ! Et comme ce vote n’était pas prévu, les pages de la Chambre ont commis l’erreur de distribuer trop tôt le document budgétaire, déclenchant un autre débat imprévu.

Cet épisode traduit l’ambiance sur la colline du Parlement depuis mardi. Les rappels au règlement et les questions de privilège se multiplient, tout comme les votes superflus, tenus au ralenti. C’est que conservateurs et néodémocrates s’opposent aux velléités libérales de réforme du Parlement et ont recours à tous les moyens en leur possession pour le faire savoir.

Le gouvernement de Justin Trudeau propose notamment d’abolir les demi-séances du vendredi, de réserver une période de questions par semaine pour interroger uniquement le premier ministre et de « programmer » à l’avance le temps de débat consacré à un projet de loi, ce qui réduirait les options d’obstruction de l’opposition. Pour empêcher ces propositions d’être discutées en comité, des députés conservateurs et néodémocrates ont parlé mardi sans relâche jusqu’à 2 heures du matin, et ils se proposaient d’en faire autant la nuit dernière.

Le sujet a occupé une partie des échanges de la période de questions hier. « Le premier ministre tente d’apporter en vitesse des changements permanents aux règles de la Chambre des communes. Cela va miner la capacité de l’opposition de lui demander des comptes », a soutenu la chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose. Thomas Mulcair, lui, estime que « les mêmes libéraux qui avaient l’habitude de s’en prendre à Stephen Harper pour son recours au bâillon […] proposent carrément une guillotine pour couper court aux débats ».

La leader en Chambre du gouvernement, Bardish Chagger, a invité l’opposition au calme et à autoriser le débat. Mais elle n’a pas calmé le jeu pour autant, refusant encore de s’engager à n’appliquer que les réformes qui obtiendraient un appui unanime.

Les partis d’opposition craignent qu’en autorisant le débat ils ne s’aventurent sur une voie sans retour. Les études sur la procédure ont ceci de particulier que, dès qu’elles font l’objet d’un rapport adopté à la Chambre des communes, leur contenu entre en vigueur. Un rapport dissident de l’opposition ne change rien. Les libéraux, qui sont majoritaires autant au comité qu’à la Chambre, auraient beau jeu de produire un rapport reprenant la volonté du gouvernement pour qu’elle devienne réalité.

L’opposition refuse notamment que le premier ministre ne se présente qu’à une seule période de questions par semaine. Mme Chagger a assuré que telle n’était pas son intention. « Les libéraux ne recommanderont pas que le premier ministre se présente seulement une fois par semaine », a-t-elle assuré. « Regardons ce qui se fait ailleurs et trouvons une solution faite au Canada où le premier ministre rend plus de comptes, pas moins. »