L’attentat de Londres, une occasion d’améliorer les mesures anti-terroristes?

L’attaque survenue mercredi au Parlement du Royaume-Uni pourra aider le Canada à améliorer ses mesures anti-terroristes, estime l’élu britannique Bernard Jenkin.

Le député conservateur, qui était de passage à l’Assemblée nationale jeudi, a déclaré au Devoir être « convaincu » que les forces de sécurité canadiennes et québécoises sauront échanger des informations au sujet de l’attentat, qui a fait quatre morts, pour ensuite améliorer leurs pratiques.

« Nous faisons partie des Five Eyes et nous échangeons constamment de l’information », a-t-il rappelé, en désignant l’alliance des services de renseignement de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Travaux de sécurisation

Bernard Jenkin était en visite à Québec avec des membres du Comité de l’administration publique et des affaires constitutionnelles de la Chambre des communes britannique. Il a rencontré Le Devoir en compagnie du conservateur Marcus Fysh et du travailliste Kelvin Hopkins. « Nous avons assisté à une présentation à propos des changements qui sont apportés au Parlement et nous sommes très impressionnés par ce qui se fait », a déclaré M. Jenkin.

L’Assemblée nationale a annoncé l’an dernier des travaux de 60,5 millions de dollars pour réaménager et sécuriser le Parlement. « Je suis certain que l’argent est bien dépensé », a réagi l’élu britannique.

Motion solidaire

Au Salon bleu, les élus québécois ont adopté une motion en solidarité à l’égard des familles et des proches des victimes de l’attentat de Londres. Des élus de chacun des partis ont aussi lu des messages de soutien. « Nous avons été très touchés par les hommages, par la solidarité exprimée par les chefs de parti et par la très émouvante ovation debout. Nous nous sentons honorés », a affirmé M. Jenkin. Plusieurs élus du Québec ont dénoncé une attaque ciblant la démocratie. Bernard Jenkin y est allé d’un autre message.

« Ce type d’attaque ne changera absolument rien à la manière dont nous pratiquons la démocratie, à la manière dont nous défendons la liberté, l’égalité, la justice. En ce sens, nous ne devrions même pas évoquer l’attaque comme en étant une qui vise la démocratie », a-t-il avancé. « C’est de la violence stupide, idéologique, qui ne sert qu’à attirer l’attention sur soi. Ça n’a aucune signification politique et nous devons traiter ces événements comme un crime. »