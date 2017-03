La motion controversée contre l’islamophobie est adoptée à Ottawa

Comme prévu, mais non sans d’âpres débats, la motion M-103 dénonçant l’islamophobie a été adoptée à la Chambre des communes.

201 députés ont voté en sa faveur, alors que 91 s’y sont opposés.

L'ensemble des députés libéraux et néodémocrates ont appuyé la motion. Les élus bloquistes et conservateurs – à l'exception de Bruce Stanton et de Michael Chong, un des candidats à la direction du parti – ont pour leur part voté contre.

La motion avait été déposée en décembre dernier par la députée libérale d’arrière-ban Iqra Khalid. Mais l'actualité a jeté un nouvel éclairage sur ce qui se voulait d’abord un énoncé de principes : elle avait été débattue une première fois à la Chambre des communes moins de trois semaines après l’attentat de Québec.

