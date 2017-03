Le flou artistique

Le deuxième budget du ministre fédéral Bill Morneau se situe dans la continuité immédiate de celui de 2016. Malgré son parti pris on ne peut plus louable à l’égard de « l’innovation », il fournit trop peu de détails permettant d’évaluer la pertinence des rares maigres changements annoncés.

Budget de transition ou de continuité, le deuxième exercice du ministre Morneau réitère les engagements libéraux à investir massivement dans les infrastructures, mais, en y regardant de près, on constate que 83 % des 81,2 milliards promis d’ici 2028 seront dépensés entre 2021 et 2028, bien longtemps après les prochaines élections.

Tenons-nous-en donc au mandat actuel. Ottawa prévoit investir un milliard dans le logement social et autant pour la garde des enfants, 3 milliards dans le transport en commun et 2,2 milliards dans les infrastructures vertes.

Voilà qui est modeste pour un premier mandat qu’on nous promettait spectaculaire.

On ne sait toujours pas combien Ottawa investira dans le projet de 6 milliards du train électrique de Montréal, pas plus qu’on ne connaît les tenants et aboutissants de cette fameuse Banque des infrastructures dont M. Trudeau semble tenté d’annoncer l’établissement à Toronto, ville de plusieurs ministres libéraux et de son alliée ontarienne, Kathleen Wynne, bientôt en campagne électorale.

Il n’y a rien dans ce budget pour répondre aux critiques qui reprochent à Ottawa de traîner les pieds dans le dossier de la concurrence des firmes étrangères qui évitent les taxes sur Internet. En revanche, les compagnies de taxi comme Uber devront dorénavant payer la TPS, ce qui est la moindre des choses.

Les libéraux avaient promis un grand ménage dans les dépenses fiscales, mais, pour l’instant, seul le crédit pour les usagers du transport en commun est aboli parce qu’il n’aurait eu aucun effet positif sur les habitudes des gens. Rien non plus pour combattre l’évasion fiscale dans les paradis fiscaux ou pour mettre fin aux privilèges des hauts dirigeants d’entreprise rémunérés avec des options d’achat d’actions. En fait, seuls les fumeurs verront une légère hausse du coût de leur vice.

L’essentiel de ce deuxième budget Morneau réside dans les chapitres qui portent sur la formation et l’innovation. On le sait, le Canada tire de l’arrière par rapport aux autres pays de l’OCDE.

En matière de formation, Ottawa est en discussion avec les provinces pour améliorer le système et il assouplit les règles de l’assurance-emploi pour permettre à des chômeurs d’étudier. Une très bonne mesure qu’on aurait dû adopter il y a longtemps.

En innovation, nouveau mot-valise du discours libéral, Ottawa entend faire du Canada « un centre de calibre mondial ». Pour cela, on regroupera tous les programmes existants sous le parapluie d’une agence appelée Innovation Canada.

On veut aussi financer la création de grappes industrielles par le secteur privé afin d’accentuer la synergie entre les entreprises d’un même domaine.

Des secteurs ont été choisis, mais en cette matière, bien malin qui peut prédire ce qui fonctionnera ou pas. Les précédents programmes ont souvent été critiqués pour n’être qu’une source de revenus faciles pour des entreprises.

Ce deuxième budget Morneau ne prévoit pas de retour à l’équilibre budgétaire, mais un ratio d’endettement stable. Bien sûr, le risque vient surtout du sud, où sévit un homme au comportement erratique. En ajoutant une réserve d’à peine 3 milliards par année à ses prévisions, M. Morneau se fait optimiste. Rêvons avec lui.