Rester sur sa faim

L'annonce faite en novembre dernier est passée largement inaperçue, et pourtant... Il s’agissait bel et bien d’une première. Le ministère des Finances, disait-on, allait présenter « une analyse comparative entre les sexes de l’incidence des mesures » inscrites dans le budget 2017.

Le gouvernement a tenu parole mercredi. Malheureusement, ce premier exercice s’est révélé décevant, car trop centré sur les programmes et les politiques les plus communément associés aux femmes et aux rôles traditionnels qu’on leur attribue. Financement des services de garde, soutien aux aidants naturels, allocation pour enfant, aide aux études, ils ont tous eu droit de cité. En revanche, le ministère n’a pas partagé le résultat de l’examen de plus de 60 mesures fiscales.

Il fait mention du crédit pour aidant naturel, qui en remplacera trois autres, mais ne dit pas ce que cela changera. Or, les anciens crédits étaient surtout réclamés par des hommes, alors que la majorité des aidants naturels sont des femmes. On comprend mieux le silence du gouvernement quand on constate que, comme les précédents, le nouveau crédit ne sera pas remboursable, ce qui veut dire qu’il ne profitera qu’aux gens payant des impôts, ce qui exclut les travailleurs les moins bien payés, souvent des femmes.

Comment juger du caractère égalitaire ou non d’un budget si on ne peut comparer l’effet de chaque mesure sur l’emploi des hommes et des femmes, leurs finances personnelles, leur accès aux services publics et ainsi de suite ? Est-ce toujours les mêmes qui en sortent gagnants ? L’énoncé publié hier ne permettait absolument pas de répondre à ces questions.

Pour une raison bien simple, aux dires des fonctionnaires. On n’en est qu’aux balbutiements de ce genre d’examen. Il faut encore établir des normes de collecte et d’analyse et déterminer les données pertinentes à retenir. De plus, l’expertise des ministères est inégale.

Le gouvernement a toutefois le mérite d’être allé de l’avant, forçant le jeu et secouant l’inertie des ministères récalcitrants. Car il y en a. Le Canada s’est engagé il y a plus de 20 ans, lors de la Conférence de Beijing, à faire ce genre d’analyse comparative de ses politiques. L’an dernier, le vérificateur général constatait que, en 2015, seulement 30 ministères et agences sur 100 avaient commencé à le faire.

Le ministère des Finances promet une analyse plus étoffée l’an prochain. Il en a le devoir. Pour démontrer son sérieux et celui du gouvernement et pour que l’exercice soit vraiment utile et source de changements en faveur de l’égalité des chances.