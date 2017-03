Un premier pas d’Ottawa

Parce qu’on est en 2017 ? Pour une première fois, le gouvernement Trudeau a soumis un exercice budgétaire à une « analyse comparative entre les sexes » (ACS), en plus de s’engager à poursuivre l’exercice dans tous les budgets à venir.

Une ACS permet de « mieux adapter la conception et l’exécution des programmes du gouvernement », et Ottawa espère ainsi relever « la barre en matière d’ouverture et de transparence ».

Le budget souligne une dizaine de mesures à l’égard des défis associés aux sexes, dont l’Allocation canadienne pour enfants et des investissements dans l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

« Je crois que ça mérite des félicitations. Avoir implanté l’analyse comparative entre les sexes dans un budget, c’est plutôt historique, a dit au Devoir Kate McInturff, chercheuse senior au Centre canadien de politiques alternatives.

« On y trouve plus d’analyses que je pensais, c’est un bon début. L’analyse comparative entre les sexes, c’est quelque chose que plusieurs organismes en dehors du gouvernement fédéral ont fait depuis un bon bout de temps, alors c’est bien de voir Ottawa faire ça. Et je pense que ça va avoir un impact réel sur les femmes au fur et à mesure qu’ils vont réfléchir leurs politiques avec cette grille. »

Mais Mme McInturff n’a pas que des fleurs pour ce budget Trudeau. Elle souligne d’abord que ce sont les mesures de 2016 qui sont le plus analysées, et déplore ensuite que les femmes soient absentes du grand portrait économique. « Quand le gouvernement parle des grands secteurs où il compte investir pour stimuler la croissance, la majorité de ceux-ci engagent surtout des hommes, explique Mme McInturff.

L’idée n’est pas de ne pas investir dans ces secteurs, mais on n’a pas vu d’investissements équivalents dans les secteurs à prédominance féminine. » La chercheuse souligne également que ce budget n’intègre pas tout à fait la notion que les femmes ne travaillent pas le même nombre d’heures que les hommes, qu’elles n’ont pas les mêmes types d’emplois et le même salaire que les hommes. Elle ajoute du même souffle que les emplois créés par le gouvernement dans le domaine de la petite enfance sont souvent des emplois peu rémunérés, voire sous le seuil de la pauvreté.« Ce n’est pas encore là dans le portrait global. »